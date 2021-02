Elizabeth T. Spira

Große Wienerinnen

Am rotweißroten Lack kratzen, das sagte Elizabeth Toni Spira einmal selbst über ihre Arbeit. Auch wenn sie durch ihre kritische Recherche auf Konfrontationen stieß, war genau das die Besonderheit, die ihre Reportagen so authentisch und über Jahrzehnte hinweg populär machten.

Am 24. Dezember als Kind geflohener jüdischer Eltern in Glasgow geboren, wuchs Elizabeth Toni im Umfeld ihrer kommunistischen Familie auf. Nach Kriegsende kehrte Familie Spira wieder nach Österreich zurück. Elizabeth Toni wuchs inWien auf und promovierte später an der Universität Wien. Mit ihrer kritischen journalistischen Arbeit fiel sie bereits auf, als sie im ORF für die Sendung „teleobjektiv“ als Redakteurin tätig war. Schon hier blickte sie tiefer hinter die österreichische Fassade, als sie Themen wie Abtreibung, Ortstafelstreit oder die NaziVergangenheit Österreichs behandelte. Nicht selten stieß sie dabei auf Widerstand. So wurde ihr Film „Am Stammtisch“ für die Sendungsreihe „Alltagsgeschichten“ nicht ausgestrahlt, da er unter anderem den nach wie vor tief in der österreichischen Gesellschaft verankerten Antisemitismus aufzeigte.

Der daraufhin unternommene Versuch, sie aus dem ORF zu entlassen, scheiterte. Sie produzierte weiterhin Alltagsgeschichten, die bis heute Popularität genießen. Elizabeth Toni portraitierte die Menschen stets authentisch und ermöglichte den Zuseher*innen tiefe Einblicke in die österreichische Seele.

Für ihre journalistische Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. Ihr bekanntestes Format wurde aber die Kuppelsendung „Liebes’gschichten und Heiratssachen“. Kitsch, allerlei Nippes und schnulzige Musik begleiteten die Kurzfilme der Kandidat*innen und machten die Sendung besonders liebenswert.

