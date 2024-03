WIEN.ERLEBEN – Kuffner-Sternwarte

Interessante Blicke in den Nachthimmel

Es gibt kaum etwas Romantischeres, mit dem oder der Liebsten den Sternenhimmel zu betrachten. Blöd nur, dass die Sterne so weit weg sind! Die Sterne einmal in Vergrößerung anschauen können sich Hobby-Astronomen und alle, die sich für Sterne, Planeten und die Weiten des Universums interessieren, im 16.Bezirk: Die historische Kuffner-Sternwarte öffnet nämlich regelmäßig für Interessierte ihre Tore und lädt zu Gebäudeführungen und geführten Himmelsbeobachtungen. Je nach Saison und Wetter erforscht man mit dem “großen Refraktor”, einem gewaltigen Fernrohr, den Mond, die Oberflächen von Mars, Saturn und Uranus oder mysteriöse Sternennebel. Ufos oder Außerirdische wurden zwar noch nicht gesichtet, aber wer weiß? Die Teilnahme an Sternwarte-Events erfolgt gegen eine freiwillige Spende, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Wo Johann-Staud-Straße 10, 1160 Wien

Wann

April bis September

Führungen Di 21:00 Uhr, Sa 17:00 – 21:00 Uhr

Oktober bis März

Führungen: Di 20:00 Uhr, Sa 17:00 – 20:00 Uhr

Wieviel kostenlos, Spenden erbeten

Infos www.kuffner-sternwarte.at