STADTBEKANNTE Bücher

Aber neben all den virtuellen Tipps sind wir ganz nebenbei auch analog ganz gut vertreten. Unsere schönen STADTBEKANNT Büchlein vom Vegan-Kochbuch bis zum Grätzlguide haben wir euch hier einmal kurz zusammengefasst.

Unnützes Wissen

Es gibt nichts nützlicheres als unnützes Wissen. Wir müssen es ja wissen – wir haben schon einige unnütze Bücher herausgebracht. Und wisst ihr was – die wären auch was für euch!

Unnützes WienWissen

„Wien, Wien, nur du allein…“, so besingt das Wienerlied die charmante Donaumetropole. Die bewegte Geschichte, die lebendige Kultur und der legendäre Schmäh – über Wien gibt es endlos viel zu wissen.

Stadtbekannt hat sich vollends dem schönen Wien verschrieben und widmet sich in dem Buch Unnützes WienWissen all jenen Informationen, die man nicht wissen muss, aber wissen möchte.

Unnützes WienWissen

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Useless Facts Vienna

Following the succes of the little STADTBEKANNT book „Unnützes WienWissen“, we are now publishing an English version of this bestseller. “Useless Facts Vienna” collects all the little anecdotes and stories about Vienna that couldn’t be more quaint and still seem so legit, because they made Vienna what it is today. A city we all love.

Humorously filled with Viennese anecdotes, roguish tricks, history lessons and amusing facts, Useless Facts Vienna is depicting the Viennese lifestyle. And this lifestyle only is what it is because of the small details that you don’t really have to know, but you might want to know.

Useless Facts Vienna

Holzbaum Verlag

EUR 9,99

Unnützes WienWissen 2

Noch skurriler, noch witziger und noch unterhaltsamer. Das Ausmaß an Geschichten und Anekdoten rund um die Stadt Wien ist noch lange nicht erschöpft. Erstaunliche Begebenheiten, einmalige Persönlichkeiten, tief schwarze Humor und triefende Sarkasmus sind Grund genug für die zweite Ausgabe unseres „Unnützen WienWissens“.

Wir bringen zu Papier, was sonst in der Luft liegt.

Unnützes WienWissen 2

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Unnützes WienWissen 3

ALLE GUTEN DINGE SIND DREI! Dieses altbewährte Motto haben wir von STADTBEKANNT uns zu Herzen genommen – und noch tiefer nach frischen, ganz besonders unnützen Fakten über die wahrscheinlich schönste Stadt der Welt gegraben.

Erfahrt im Unnützen WienWissen 3, was es mit Fernwärme und Fernkälte so auf sich hat, wer zum Teufel der Zahnwehherrgott ist, welcher berühmte Wiener Chinese einen Zopf von 11m Länge trug, und noch vieles mehr. Denn: Das Fass von Geschichten über Wien hat keinen Boden!

Unnützes WienWissen 3

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Unnützes WienWissen 4

Besondere Aufmerksamkeit haben wir diesmal einem prominenten wie durchlauchten 300-jährigen Geburtstagskind namens Maria Theresia geschenkt. Auch die erotischen Facetten des vergangenen und gegenwärtigen Wien werden vermehrt ins Licht gerückt – und zwar schräg, amüsant, grotesk und informativ wie gewohnt.

Unnützes WienWissen 4

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Unnützes WienWissen – Musik

Wien und die Musik. Wer denkt da nicht an den Glanz längst vergangener Zeiten, an Mozart am Klavier, an grandiose Symphonien und unbeschwerte Walzerseligkeit?

Aber da ist viel mehr. Verborgene Anekdoten und Geschichten aus den Tiefen der Musikwelt zeigen, dass es durchaus nicht immer elegant und gesittet zugegangen ist in Wien. Wir haben uns durch die schillernde Oberfläche gegraben und so einiges gefunden: Interessantes, Imposantes, Schönes, Obszönes, Krawalle, Skandale, Amouröses, Amüsantes und Pikantes.

Unnützes WienWissen Musik

Holzbaum Verlag

9,99 Euro

Unnützes HabsburgerWissen

Die Geschichte der Habsburger ist eine schier unerschöpfliche Fundgrube der Anekdoten und Absurditäten: Große und kleine Persönlichkeiten, Licht und Schatten, Aufstieg und Untergang, Glanz und Schimmel.

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, aus dieser Fundgrube das Beste, Interessanteste und Unnützeste herauszuholen. Lesen Sie nach und überzeugen Sie sich selbst!

Unnützes HabsburgerWissen

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Unnützes ÖsterreichWissen

Tradition aus Tirol, Anekdoten aus Eisenstadt, Geschichten aus Salzburg und noch viel mehr Skurriles aus der Steiermark. Österreichische Eigenheiten, unglaubliche Fakten und viel Amüsantes gibt es über unser liebes Land zu berichten und STADTBEKANNT hat es gesammelt. Lasst euch überraschen von der unnützen Vielfalt Österreichs! STADTBEKANNT widmet sich den Skurrilitäten, den Geschichten und Unnützem aus ganz Österreich. Praktisch, klein und handlich wie gewohnt – aber ganz neu und noch viel lustiger!

Unnützes ÖsterreichWissen

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Juni 2017

Unnützes HamburgWissen

STADTBEKANNT hat sich auf eine spannende Entdeckungsreise quer durch die Hansestadt Hamburg begeben und dabei allerlei Unnützes aus sämtlichen Epochen herausgefunden.

Mit diesem praktischen Guide werdet ihr Hamburg mit neuen Augen betrachten und erleben. Ganz nebenbei werdet ihr auch noch wunderbar unterhalten!

Unnützes HamburgWissen

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Unnützes BremenWissen

Unnützes BremenWissen bietet langjährigen Bremen-Kennern und blutigen Bremen-Anfängern gleichermaßen Information, Unterhaltung und unnützes Insiderwissen. Ob berühmte Schauplätze, Skandale, Sehenswürdigkeiten oder Spezialitäten – mit dem STADTBEKANNT Guide in der Tasche entgeht euch nichts mehr.

Unnützes BremenWissen

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Essen & Trinken in Wien

Ob Frühstück, Kaffee oder vegane Spezialitäten – in der STADTBEKANNT Redaktion werden Schritt für Schritt wahre Feinschmecker ausgebildet.

Frühstück und Brunch in Wien

Dass es nicht immer ein Frühstück bei Tiffany sein kann, wissen wir ja leider. Aber man muss sich nicht mit der Tretmühle der Wiederholungen zufriedengeben und jeden Tag gleich beginnen. Abwechslung steht an, denn Wien ist ein wahres Frühstücksparadies.

STADTBEKANNT versucht mit diesem Guide das Wiener Frühstücksleben wieder auf Vordermann zu bringen und bietet den besten Überblick über Lokale, Frühstücksplätze, Geheimtipps und Klassiker.

Frühstück und Brunch in Wien

Holzbaum Verlag

9,99 Euro

Vegan in Wien

“Vegan in Wien” ist der praktische Begleiter für all jene, die Wert auf eine gesunde Ernährung, nachhaltiges Einkaufen und eine genussvolle Zukunft legen. Wir haben die besten Restaurants, Cafés und Shops für euch herausgesucht, um das vegane Leben und die Stadt Wien in Einklang zu bringen.

Mit dem STADTBEKANNT-Guide “Vegan in Wien” bleibt nichts das wichtig ist im Verborgenen. Entdeckt mit uns gemeinsam die veganen Seiten Wiens.

Vegan in Wien

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Kaffee in Wien

Wiener Gemütlichkeit und guter Kaffee gehen Hand in Hand. Egal ob Einspänner, großer Brauner oder Espresso, die Traditionsreiche Bohne findet überall ihren Platz. In mehr als 1.100 Cafés setzt sich die Kaffeehauskultur, egal ob altbewährt oder hochmodern, unaufhörlich fort.

In unserem STADTBEKANNT-Guide Kaffee in Wien findet man Skurriles und Wissenswertes rund um die schwarze Bohne, sowie die besten Plätze um seinen Kaffee, beim Rascheln der Zeitung, dem köstlichen Duft eines frischen Apfelstrudels, mit allen Sinnen genießen zu können.

Kaffee in Wien

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Wein in Wien

Die Weinerzeugung ist für Wien genau so unumgänglich wie der lustvolle Genuss dieser edlen Tropfen. Für uns ein Grund sich auf die Spuren des Wiener Weins zu begeben und alles Wichtige, Interessante und Kuriose sowie die besten Weine, Winzer, Heurigen, Weinkeller und Weinbars in diesem Stadtbekannt-Guide „Wein in Wien“ zu präsentieren.

Wein in Wien

Holzbaum Verlag

Euro 9,99

Oktober 2018

Wiener Küche Vegan

Wer in unserem Buch „Wiener Küche Vegan“ nach Rezepten für Tofuschnitzel, Vurst und Co sucht, der wird nicht fündig werden. Was wir jedoch bieten ist ein Streifzug durch die vegane Wiener Küche.

Wir suchen nicht nach Ersatz, sondern schaffen Platz für Mutter Natur und so ist es uns ein Leichtes, die Sinne so anzuregen, dass man wirklich gar nichts vermisst.

Wiener Küche Vegan

Holzbaum Verlag

19,99 Euro

Wiener Grätzl-Guides

Ein Spaziergang durch das Grätzl und die Augen werden plötzlich viel weiter. Man sieht die Kleinigkeiten, an denen man jahrelang vorbeigerauscht ist und man schätzt das kleine Café ums Eck, weil man im Grätzl eben daheim ist. Unsere Grätzl-Guides verbinden Geschichtliches mit Alltäglichem und machen das Gewohnte wieder ganz abenteuerlich.

Wiener Grätzl Josefstadt

Wir bleiben dem Motto unserer Bücher treu: Klein aber Oho! Aus diesem Grund widmen wir den nächsten Grätzl-Guide der Josefstadt. Wiens flächenmäßig kleinster Bezirk besticht durch prunkvolle Bauwerke, ein breitgefächertes Gastronomieangebot, viel Kultur und angesagte Hotspots. Vom Alt-Wiener Kaffeehaus, durch wunderschöne Parkanlagen, über die Bretter die, die Welt bedeuten am Theater in der Josefstadt, bis hin zu trendigen Lokalen, die jeden Besucher begeistern und um den Finger wickeln.

Unser Stadtbekannt-Guide „Wiener Grätzl Josefstadt“ deckt alle Tipps rund ums Essen, Trinken, Ausgehen und Shoppen ab und begeistert einmal mehr durch die Vielseitigkeit des Achten. Die kleine Stadt mitten im Herzen von Wien.

Wiener Grätzl Josefstadt

STADTBEKANNT

9,99 Euro

Bestellung unter: info@stadtbekannt.at

Wiener Grätzl Siebensternviertel

Das Siebensternviertel ist viel mehr als Shopping und Mariahilfer Straße. Das wissen wir doch eigentlich schon lange, nur wurde es noch nie richtig zusammengetragen. Museen, Fotografie, Kunst und moderne Cafes – alles an einem Ort und wir mitten drin!

In diesem STADTBEKANNT-Guide ist alles enthalten, was ein Wien(besuch)er in und um die Siebensterngasse erleben und erfahren muss. Von wissenswerten, geschichtlichen Hintergrundinformationen, bis zu den besten Ausgeh-Tipps. Das Siebensternviertel – das ist wirklich ein Ort, um Vielfalt zu erleben!

Wiener Grätzl Siebensternviertel

STADTBEKANNT

9,99 Euro

Bestellung unter: info@stadtbekannt.at

Wiener Grätzl Mariahilf

Mariahilf „-er Straße” will man schon fast automatisch ergänzen, wenn man den Namen des sechsten Bezirks hört. Aber nein! Es steckt doch viel mehr hinter dem sechsten Bezirk als nur die größte Shopping-Fußgänger-Zone Wiens. Hier gibt es Kunst und Kultur und Kulinarik und kaiserlich-königliche Artefakte und noch viel mehr zu entdecken.

STADTBEKANNT hat den Weg durch Gassen und Straßen, in Kaffeehäuser und Geschäfte gewagt, um in diesem Guide das Beste vom Besten zusammenzufassen und für den Leser sowohl spannend und lehrreich als auch unterhaltsam im Taschenbuch-Form zu präsentieren. Wiener Grätzl Mariahilf – das „Must-Have“ aus der STADTBEKANNT Redaktion.

Wiener Grätzl Mariahilf

STADTBEKANNT

9,99 Euro

Bestellung unter: info@stadtbekannt.at

Wiener Grätzl Ottakring

Endlich ist es soweit: STADTBEKANNT erweitert seinen Radar gen Westen und nimmt Ottakring einmal gründlich unter die Lupe! Als Schmelztiegel-Bezirk Wiens hat der Sechzehnte nämlich so einiges zu bieten: Bunte kulinarische Vielfalt, aufregende Gegensätze und verborgene Schätze warten nur darauf, von neugierigen Wien-Fans entdeckt zu werden.

Der STADTBEKANNT-Guide Wiener Grätzl Ottakring unterstützt euch auf der Entdeckungsreise – und unterhält ganz nebenbei auch noch wunderbar. Auf in den wilden Westen!

Wiener Grätzl Ottakring

STADTBEKANNT

9,99 Euro

Bestellung unter: info@stadtbekannt.at

Mai 2018

Wiener Grätzl Freihausviertel

Nur ein kleiner Teil des 4. Bezirkes – und doch so wichtig und geschichtsträchtig. Dort wo alles begann

und das „Freihaus an der Wieden“ ein ganzes Stadtgebiet entstehen ließ, dort befindet sich heute das

Freihausviertel.

STADTBEKANNT wollte es genauer wissen und hat die alten Geschichtsbücher, die Stadtpläne und die

Lokaltipps ausgegraben, die man braucht um das Freihausviertel zu erkunden. Die wichtigsten Tipps und

die skurrilsten Erkenntnisse kann man jetzt auch in dem neuen Wien-Guide nachlesen.

Wiener Grätzl Freihausviertel

STADTBEKANNT

9,99 Euro

Bestellung unter: info@stadtbekannt.at

Oktober 2018

Ganz Wien aufgelistet

Wohin in Wien? Wer verkauft die besten Falafel? Wo lasse ich mir mein Traumtattoo stechen? Welche Shops haben auch sonntags offen?

„Ganz Wien Aufgelistet“, das ist der ultimative Guide für alle, die in einer der trendigsten Städte Europas nicht nur suchen sondern auch finden wollen. Für echte Wiener und die, die es werden wollen.

Ganz Wien aufgelistet

Holzbaum Verlag

EUR 9,99

Ein echter Wiener

Wie kann man Wiener sein, wenn man nicht weiß wie sich ein solcher verhält? Die STADTBEKANNTEN Ratgeber für alle echten Wiener verbinden alles, was die Wiener sind aber vielleicht nicht zugeben würden. Wir wissen wie Wiener Schimpfen und Schnackseln und schnittig ihrer Wege gehen.

Schimpfen wie ein echter Wiener

Wiener Kultur, das ist Kunst und Musikgenuss, Kaffee und Schnitzerl, sprühender Charme und fröhliche Weinseligkeit. A so a Schas! Mindestens genau so wichtig ist in Wien die Schimpfkultur, also die Fähigkeit, zu allem und jedem passende unhöfliche, witzig-beleidigende und obszöne Worte und Redewendungen zu finden.

STADTBEKANNT hat sich für das neue Kult(ur)werk „Schimpfen wie ein echter Wiener“ die absoluten Schmankerln aus dem Wortsumpf Wiens geangelt. Alles Wissenswerte über hirnwaache Tschecheranten, Bettbrunzer, Schastrommeln, Sauzechn und Hendlpuderer gibt es hier zu erfahren – und noch vielmehr.

Schimpfen wie ein echter Wiener

Holzbaum Verlag

EUR 9,99

Schnackseln wie ein echter Wiener

Schon vor hundert Jahren hat es der Kaiser getan und auch heute tun es noch alle. Die Wiener schnackseln fast genauso gerne wie sie schimpfen. Und zwar an ungewöhnlichsten Orten und in ganz originär Wiener Stellungen. Die Wiener sind, wie in so vielen Bereichen des Lebens, wahre Meister dieses Faches! STADTBEKANNT schaut durchs Schlüsselloch und verrät die erotischen Geheimnisse Wiens.

Schnackseln wie ein echter Wiener

Holzbaum Verlag

EUR 12,99

Saufen wie ein echter Wiener

Mit der Hingabe des Genießers widmet sich das Büchlein den edelsten Tropfen, feinsten Weinen, gemütlichsten Beisln und Pubs, stimmungsvollsten Heurigen, originellsten Cocktailbars und extravagantesten Spirituosengeschäften, die Wien zu bieten hat. Ganz nebenbei liefert es auch allerlei Amüsantes, Wissenswertes und Unnützes rund um Wien und seine Beziehung zum Alkohol. Prost!

Saufen wie ein echter Wiener

Holzbaum Verlag

EUR 9,99