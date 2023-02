Buchtipp: Mosaikwelt Wien

Wiens wunderbare Mosaikwelt!

Der bekannte Historiker Dr. Marcello La Speranza sowie der Wiener Fotograf Lukas Arnold, beide vom Forscherteam Wiener Unterwelten, begeben sich auf einen historischen Rundgang durch Wien, und erkunden und dokumentieren die zahlreichen Mosaike, Wandbilder und Reliefe, welche oftmals im vergessenen an den Haussfassaden der Stadt zu finden sind.

Die Bejahung des Daseins, das Überwinden von Notlagen und die Freude an der Zukunft, das sind die Inhalte der Mosaike, die an vielen Hausfassaden zu entdecken sind. Entstanden sind diese heute etwas vergessenen und langsam abbröselnden Botschaften hauptsächlich in den 1950/60er Jahren. Sie erzählen uns ebenso auf naive Weise die facettenreiche Geschichte Wiens und stellen lokalhistorische Gegebenheiten vor.

Dieses Buch ist eine Art Bilder-Kaleidoskop, wo man u. a. der Weinhütereinzug in Döbling, der Basilisk in der Schönlaterngasse, der gesellige Deutschmeister, die Darstellung der verheerenden Pestepedemie, das verschwundene Ratzenstadl in Mariahilf, der Elefanten Soliman, das Donauweibchen, die Zeiserlwagen in den Vororten, die Ziegelarbeiter in Favoriten, und viele andere Bonmots der vergilbten Vergangenheit Revue passieren kann. Dieses reichlich bebilderte Buch, wo auch fachkundlich der historische Kontext eingebunden ist, soll die Leserschaft bewegen sich selbst auf eine Bildersuche zu begeben.

Der Historiker Marcello La Speranza und der Fotograf Lukas Arnold präsentieren eine erstarrte, an den Fassaden „oben“ festgefahrene „Alt-Wiener-Welt“, die aber ob ihrer Positionierung als Zeitzeugnis unbelastet geblieben ist. Das Buch ist eine Anleitung und eine Erfahrung. Wer Ausschau hält nach diesen Werken, die fantastische, emotional berührende aber auch freudige Momente erzählen können.

In den 1950er Jahren, insbesondere nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges, galt es den Aufbauwillen und den daraus resultierenden Wohlstand bildlich festzuhalten. Die leeren Flächen der Fassaden an den Wohnhausanlagen boten Raum Szenen dieser positiven Entwicklung zu zeigen. Aber auch vor dem Krieg entstanden bereits Kunstwerke am Bau, die im großzügigen Pool der langen Wiengeschichte auch noch – zwar nicht so zahlreich – verblieben sind.

Lukas Arnold: Als ich vor ungefähr zwei Jahren die Idee hatte ein Buch über die vielfältige Mosaiklandschaft herauszubringen war ich von der Triebfeder geleitet worden mit diesem geplanten Buch eine Art Wegbegleiter ins Leben zu rufen, Menschen dafür zu interessieren, sich mit der Geschichte der Stadt näher zu beschäftigen. All die vielen Bildmotive, die oft stumm und einsam an den Hausfassaden vieler Gemeindebauten haften, beinhalten Szenen aus der reichhalten Geschichte Wiens. Die oft großzügigen Bildwerke sind zwar oft naiv dargestellt, aber sie begeistern mich. Bevor es überhaupt zu dem Buch kam, war ich rund zwei Monate durch ganz Wien unterwegs, im Durchschnitt um die 10 Stunden pro Tag, und habe die vielen Kunstwerke aufgesucht und dokumentiert.

Wir nehmen Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte Wien. Von den Anfängen der Stadt bis hin zur Gegenwart, und das Beste ist, dass auch Sie jederzeit nach Lust und Laune, durch den `Geschichtspfad durch Wien` spazieren können und anhand der vielfältigen Bildwerke in die bewegte Wiener Stadtgeschichte persönlich eintauchen können.

Mosaikwelt Wien

Lukas Arnold und Dr. Marcello La Speranza

128 Seiten

24,50 Euro ‎

Edition MoKKa

Bild: Cover – Mosaikwelt Wien – Dr. Marcello La Speranza _ Lukas Arnold – Edition MoKKa