Buchtipp: Rosa gegen die Verschwendung der Welt

Roman von Nadja Bucher

„Welche Strategien kann ein verantwortungsbewusster Mensch angesichts der Grenzen des Planeten Erde und übermächtiger Wirtschaftsinteressen entwickeln?“

Rosa Steininger (52) hat die Schnauze schon lange voll. Dann geht die Erde eben zugrunde, mitverantwortlich für die unabwendbare Klimakatastrophe will sie aber nicht sein. Sie hat sich ihr Leben so nachhaltig und umweltschonend wie möglich eingerichtet – vom Einkaufen im Bioladen ihres guten Freundes Bertram bis hin zum Verzicht von elektrischem Strom in ihrer Wohnung, Rosa hat nicht mal ein Konto, geschweige denn ein Mobiltelefon. Es fehlt ihr aber auch nicht. Bisher ist sie als selbstständige Putzfrau mit Essigwasser und Naturborstenbürste gut durchgekommen, bis sie aus verschiedenen Gründen einen Kunden nach dem anderen verliert. Ihre Entscheidung, sich einen neuen Job zu suchen, stellt ihr eingespieltes und etwas eingeschlafenes Leben gehörig auf den Kopf – und verschiebt schließlich ihre vor langer Zeit gesetzten Grenzen. Vielleicht ist der Zustand der Menschheit ja doch nicht so aussichtslos?

Humor und harte Fakten

Nadja Bucher entwirft mit jeder Menge Humor und harten Fakten eine gnadenlose, etwas schräge, auf jeden Fall aber sympathische Heldin. Ihre Figuren schließt man als Leser:in direkt ins Herz: etwa den Bio-Sunnyboy Bertram, mit dem Rosa ein wenig mehr verbindet als Freundschaft, die freche Nachbarin und Ersatz-Oma Sophia Hartman oder die hippe Mila, die die unwillige Rosa in die Welt von Social Media einführt. Rosa gegen die Verschwendung der Welt ist ein großes Lesevergnügen, das schon auch sagen will, dass es so definitiv nicht weitergehen kann mit der Erde und uns. Und weil Lesen zumindest immer ein bisschen hilft, teilt Nadja Bucher ihre Literaturliste zum Thema im Anhang des Buches mit uns.

Rosa gegen die Verschwendung der Welt

Nadja Bucher

Roman

272 Seiten

22,- Euro ‎

Edition MoKKa

Bild: Cover – Rosa gegen die Verschwendung der Welt – Edition Atelier