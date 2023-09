Ausstellung in Wien

Als autodidaktischer Künstler hat Max Lanzinger seinen eigenen Ansatz entwickelt, um den spontanen emotionalen Ausdruck in seinen Gemälden einzufangen und zu bewahren. Gemeinsam mit der Künstlerin Hanna Frankl, die sich in ihren Werken dem Zusammenspiel psychischer Inhalte und persönlicher Perspektiventwicklung anhand kreativer Gestaltungsmöglichkeiten widmet, möchten sie in ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung Besucher:innen dazu anregen, in eine Welt voller Komplexität, Emotionen und individueller Interpretationen einzutauchen. Dabei betonen sie die Entstehung und unmittelbare Verfügbarkeit eines Raums für zwischenmenschlichen Austausch und Begegnung.

Alles auf einen Blick

Lokal

Margaretenstraße 134

1050 Wien

Vernissage: 23.9.23 19:00 Uhr

Finissage: 6.10.23 19:00 Uhr

In diesen 2 Wochen ist die Ausstellung von Dienstag bis Donnerstag 16:00 – 20:00 Uhr geöffnet

Bild: Sujet (Ver)Fügung