STADTBEKANNT präsentiert: Unnützes SalzburgWissen

Salzburg ist anders: Es dreht die Zeit zurück, installiert Damen-Pissoirs, hatte einen eigenen Pranger für Beamte und eine Stiege, die man nur auf Knien erklimmen darf. Unser unnützer Wissensdurst ist noch lange nicht gestillt! Diesmal haben wir uns Salzburg vorgeknöpft und unserem speziellen Faktencheck unterzogen. Dabei herausgekommen ist ein neues Buch, das dem Unnützen Wissen der Mozartstadt frönt – ein Sammelsurium aus verrückten Anekdoten, unglaublichen Zahlen und kuriosen Statistiken.

Makaber & verrucht

In acht Kapiteln widmet sich das Unnütze SalzburgWissen historischen, unterhaltsamen, makabren, sagenhaften, verruchten, kulinarischen und tierischen Fakten. Dabei geht man so manchem Rätsel auf den Grund und erfährt, wem die mysteriösen Gesichter in der Mirabellmauer gehören, warum im Grab des Stille-Nacht-Liedtexters der Totenschädel fehlt und zu welch sündigem Zweck so mancher Salzburger Erzbischof einen geheimen, unterirdischen Tunnel nutzte.

Kugelrund & spitzbusig

Genussmensch, Feinspitz und Schleckermaul kommen im Kapitel „Kulinarisches“ auf ihre Kosten: Denn Salzburgs geschmacksintensive Spezialitäten kitzeln nicht nur den Gaumen, sondern sorgen auch für witzige Anekdoten über schöne Brüstchen und außerirdische Pralinen. Seid gespannt, worüber sich Mozart im Kaffeehaus beschwerte und wie viel die schwerste Mozartkugel der Welt wog.

Tierlieb & haarig

Auch Fauna-Fans kommen nicht zu kurz. Nach der Lektüre des Kapitels „Tierisches“ weiß man: Die „Stierwascher“ sind tierliebe Menschen. Sie verkuppeln einsame Gämsen, fischen abtrünnige Flamingos aus dem Almkanal, fahnden intensiv nach Hundedieben und helfen eitlen Löwen dabei, sich einzuparfümieren.

Unnützes SalzburgWissen

Holzbaum Verlag

9,99 Euro