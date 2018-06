Wiens schönste Sommerbäder

Neuwaldegger Bad (c) STADTBEKANNT

Zeit für einen Sprung ins kühle Nass

Das lange Warten auf den Sommer hat ein Ende, die Temperaturen steigen wieder und damit hebt sich auch die Laune der Stadtbewohner. Also ab ins kühle Nass! Jeder kennt das: draußen herrscht strahlender Sonnenschein, aber man selbst sitzt im Büro und denkt an einen Kurzurlaub am Meer oder an lange Sandstrände … Wir haben deshalb die schönsten Wiener Sommerbäder getestet.

Natürlich kein Ersatz, aber eine gute Ablenkung bieten die Wiener Freibäder. Allerdings ist guter Rat teuer, wenn es darum geht ein ruhiges Plätzchen im Freibad zu finden, denn man ist ja nicht alleine auf der Suche nach einem Ruhepol. Tausende Sonnenanbeter strömen in Wiens Freibäder. Wohin also, ohne sich wie eine Sardine zu fühlen oder gar wie in Jesolo oder Caorle?

Prinzipiell ist die Suche nach dem richtigen Bad Geschmackssache und ein wenig Glück ist natürlich auch immer mit im Spiel. Aber wir haben versucht, einige Schmuckstücke für euch ausfindig zu machen. Schlussendlich muss natürlich jeder selbst seine Oase finden, manchmal findet man sie auch nicht in den Badeanstalten, sondern am Ufer der Donau …

Neuwaldegger Bad

Das Neuwaldegger Bad ist nicht nur für sein Schnittlauchbrot berühmt – sondern auch für die vielen lauschigen Plätze, wo man es sich gemütlich machen kann. Im Neuwaldegger Bad gibt es zwar nur ein Schwimmbecken, aber dafür besonders viel Liegefläche. Das viele Holz und der bäuerliche Charme lassen auf eine lange Geschichte schließen. Die Küche im Neuwaldegger Bad ist bodenständig und gut – in keinem anderen Schwimmbad in Wien wird wohl so gut gekocht wie hier.

STADTBEKANNT meint

Eines der schönsten Bäder Wiens und trotz hoher Preise definitiv einen Besuch wert.

Neuwaldegger Bad

Promenadegasse 58

1170 Wien

Das Hietzinger Bad

Der einzige Pluspunkt für Schwimmer im Hietzinger Bad ist das Hallenbad, wo man in Ruhe seine Bahnen ziehen kann, denn wenn man sich in das Sommerbad begibt, überkommt einen das instinktive Bedürfnis, dem ausgesprochen gut besuchten Bad zu entfliehen. Die Schwimmbecken sind chronisch überfüllt und an Schwimmen ist fast nicht zu denken, sondern eher an lauwarmes Planschen. Zwei Pluspunkte des Bades sind aber der Minigolfplatz, auf welchen man sich flüchten kann, und der abgeschiedene FKK Bereich für Männer und Frauen, in welchem man etwas Ruhe und Beschaulichkeit findet.

STADTBEKANNT meint

Wer sich in der Sonne bräunen möchte oder mit Freunden im Bad Minigolf spielen möchte, wird sich hier wohl fühlen. Für jene, die in Ruhe ihre Bahnen schwimmen wollen, ist das Hietzinger Bad weniger geeignet.

Das Hietzinger Bad

Atzgersdorfer Straße 14

1130 Wien

Das Gänsehäufel

Wiens traditionsreichstes und beliebtestes Freibad. Für einen Besuch im Gänsehäufel empfiehlt es sich vielleicht auch mal unter der Woche vorbeizuschauen. Am Wochenende findet sich nämlich eine nicht geringe Zahl der Wiener Bevölkerung dort ein. Eigentlich ist es mehr ein Mikrokosmos als ein Bad. Neben den Tagesgästen gibt es im Gänsehäufel nämlich eine große Anzahl an SaisonkartenbesitzerInnen, die im Sommer ihren Zweitwohnsitz ins Bad verlegen. Das Bad bietet neben den Schwimmbecken noch einen weitläufigen Badestrand, eine Minigolfanlage, zahlreiche Buffets, ein Wellenbecken sowie einen Beachvolleyballplatz und vieles mehr.

Stadtbekannt meint

Unter der Woche der ideale Ort für eine Abkühlung. Am Wochenende kann man mit langen Warteschlangen rechnen.

Das Gänsehäufel

Moissigasse 21

1220 Wien

Das Krapfenwaldlbad

Eines der schönsten Freibäder Wiens, welches aber chronisch überbelegt ist. Oft bilden sich dort lange Warteschlangen, in der Hoffnung, doch noch eine Karte zu ergattern. Der Grund für das hohe Besucheraufkommen im Krapfenwaldlbad dürfte die Kombination aus kühlem Nass und einer überwältigenden Aussicht über Wien sein. Außerdem besteht die einmalige Chance, Georg aus Wien kennenzulernen.

STADTBEKANNT meint

Hier kann man den Sommer in Wien richtig genießen, wenn man einen Platz ergattert.

Das Krapfenwaldbad

Krapfenwaldgasse 65-73

1190 Wien

Strandbad Alte Donau

Mit seinem leicht antiquierten Charme verzaubert dieses Bad seine BesucherInnen. Die Architektur aus den 60er Jahren schafft eine spezielle Atmosphäre. Neben dem regulären Schwimmbecken gibt es auch einen Steinstrand entlang der Donau, der Besuch im Strandbad Alte Donau ist wie ein Kurzurlaub. Durch den Steinstrand ist das Wasser hier klarer als beispielsweise im Gänsehäufel. Es ist aber auch in diesem Bad Glücksache, ob man ein Urlaubsgefühl wie am Strand von Jesolo bekommt oder im beschaulichen Rahmen Sonne tanken kann. Besonders nett ist die Kantine im Strandbad, welche noch im Look der 50er Jahre erstrahlt. Hier werden leckere belegte Brötchen und andere Kleinigkeiten serviert.

STADTBEKANNT meint

Sogar am Wochenende bekommt man hier ein Plätzchen am Wasser und kann sich wahlweise im Donauwasser oder einem der Schwimmbecken abkühlen. Falls das Bad doch zu überfüllt sein sollte, geht man einfach fünf Minuten weiter bis zum nächsten Bad, nämlich ins Bundesbad Alte Donau, welches ebenso nett ist.

Strandbad Alte Donau

Arbeiterstrandbadstraße 91

1220 Wien

Das Kongressbad

Dieses Bad ist ein Architekturjuwel aus den 20er Jahren. Es versprüht den Geist der „Goldenen Zeit“ des Roten Wiens. Das Kongressbad wurde 1928, ein Jahr vor der Weltwirtschaftskrise, erbaut. Damals galt Wien als Vorzeigemodell für den sozialen Wohnbau und es wurden viele wichtige öffentliche Gebäude in dieser Zeit errichtet. Das Kongressbad wirkt wie eine kleine Insel der Seligen, auf die man sich nach einem anstrengenden Arbeitstag flüchten kann. Durch die weitläufig gestaltete Anlage gibt es viele Möglichkeiten, um sich sonnen zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Das Kongressbad zeichnet sich außerdem durch ein 50m Sportbecken und ein Erlebnisbecken, sowie einige Liegewiesen aus.

STADTBEKANNT meint

An manchen Sonntagen kann es vorkommen, dass sich eine längere Warteschlange vor dem Bad bildet. Entweder man kommt am Wochenende am späten Vormittag, oder am späteren Nachmittag vorbei, um der Menschenansammlung zu entgehen.

Das Kongressbad

Julius-Meinl-Gasse 7a

1160 Wien

Öffnungszeiten der Sommerbäder

28. April bis 15. Mai 2018

Montag bis Freitag von 9:00 bis 19:00 Uhr

Samstag und Sonntag von 8:00 bis 19:00 Uhr

16. Mai bis 31. August 2018

Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertage von 8 bis 20 Uhr

1. bis 16. September 2018

Montag bis Freitag von 9:00 bis 19:00 Uhr

Samstag und Sonntag von 8:00 bis 19:00 Uhr

Alternative Bademöglichkeiten

Wenn es in den Sommerbädern zu eng wird, empfiehlt sich ein Abstecher auf die Alte Donau oder die Neue Donau. Wer mit dem Rad unterwegs ist findet bald ein ruhiges Plätzchen um die Füße ins Wasser zu halten. Für Naturfreunde ist die Lobau eine weitere schöne Alternative. Für jene, die gerne nackt banden gehen, unser Artikel über Nacktbaden in Wien.

