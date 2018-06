Mit dem Fahrrad durch Wien

Fahrrad (c) STADTBEKANNT

Die besten Shops für Citybikes

Wo findet ihr die besten Geschäfte für Citybikes in Wien? Wir haben unsere Radshop-Favoriten für euch im Überblick!

Langsam aber doch, gehört auch in Wien Radfahren zum guten Ton. Immer mehr Fahrradfahrer tummeln sich auf den Wiener Fahrradwegen – immerhin ist man viel flexibler und meistens auch schneller. Dass es sich in der Stadt anbietet, auf komplexere Räder zu verzichten und sich primär auf Single-Speed-Rädern / Fixies bzw. Rennrädern fortzubewegen, liegt eigentlich auf der Hand. Deswegen haben wir uns in dieser Übersicht auch auf spezialisierte Radshops konzentriert. Mountain-Bikes & Co sind also in diesem Artikel nicht unser primärer Fokus.

Citybiker

Beheimatet in dem wunderschönen Durchgang zwischen der Lerchenfelder Straße und der Neustiftgasse, findet man bei Citybiker alles rund ums Rad! Falls man also gerne auf 2 Rädern unterwegs ist und eine Reparatur von Nöten hat, dann ist man hier richtig. Aber natürlich gibt es auch Neuräder – und da vor allem solche, die einiges aushalten. Radfahren soll nämlich bei Citybiker nicht nur als Freizeitsport betrachtet werden, sondern als alltägliches Verkehrsmittel. Da muss schon für jeden (Stadt-)Anspruch was dabei sein: leicht, schnell, robust und am besten auch noch leistbar!

Citybiker

Lerchenfelder Straße 13

1070 Wien

Das Taschenfahrrad

Das Taschenfahrrad im 2. Bezirk bietet den urbanen FahrradfahrerInnen gleich verschiedenste Dienste an:

Nicht nur werden hier Räder freundlich, flott und preislich fair repariert, sondern auch Umhängetaschen aus Materialien wie LKW-Planen, Leder, Segeltüchern und vielen anderen Materialien angefertigt – auf Wunsch auch als Einzelanfertigung. Außerdem gibt es hier natürlich Räder zu kaufen, wunderbar schlicht und minimalistisch ist der Fahrrad-Kauf hier, die Auswahl ist groß und die Beratung gut.

Das Taschenfahrrad

Leopoldsgasse 28

1020 Wien

Das Radhaus

Mitten im 5. Wiener Bezirk findet sich das Radhaus. Wie der Name bereits vermuten lässt, dreht sich hier alles rund um das Fahrrad. Möchte man sein Fahrrad für die Sommersaison auffrischen, so ist man hier an der richtigen Adresse. Die Preise sind moderat und die Mitarbeiter sehr kompetent und freundlich. Auch unterschiedliche Ersatzteile findet man hier. Das Radhaus verkauft natürlich auch ganze Räder – lasst euch einfach von den Profis beraten. Top: Das Radhaus bietet Kurse für interessierte Radler an – so kann man künftige kleine Reparaturen selbst machen.

Das Radhaus

Mittersteig 4

1050 Wien

Radstefan

Bei Radstefan werden kaputte Räder wieder ganz und ein wenig vernachlässigte wieder schön. Wer auf der Suche nach einem neuen Bike, egal ob für den Berg oder die Rennstrecke ist, könnte hier genauso fündig werden.

Radstefan

Matznergasse 26

1140 Wien

Ciclopia

Ciclopia hat sich zwar nicht ausschließlich auf Single-Speed-Räder beschränkt, besticht aber mit einer großen und besonders feinen Auswahl an unterschiedlichsten Rädern, für Gelände, Stadt oder Straße. Bei Ciclopia ist man bemüht, für jeden und jede das richtige Rad zu finden. Auf der Suche nach einem Fixie ist man hier sicher ebenfalls richtig.

Ciclopia

Stiegengasse 20

1060 Wien

Stadtradler

Bei Stadtradler wird das Hollandrad ganz groß geschrieben. Ein Holländer der bereits seit 20 Jahren in Wien wohnt und Hollandräder verkauft – das klingt nach einem interessanten Konzept. Und das ist es auch. Hollandräder sind nicht nur in Holland ein hit – immer mehr Stadtradler steigen auf das gemütliche Hollandmodell um. Und warum? Ein Hollandrad ist gemütlich, sicher, schick und der perfekte Begleiter für den alltäglichen Einkauf. Möchte man sich von der üblichen Radlermasse abheben, so sollte man zum Stadtradler vorbeischauen und sich das ein oder andere bunte und individuell gestaltete Zubehör ansehen.

Stadtradler

Karlsgasse 16

1040 Wien

Velobis

Bei Anthony ist die Fusion von geschäft und Werkstatt Bike+Vienna sowie einem Bistro mehr als nur geglückt. Während man sich ein afrikanisches Fladenbrot namens Roti gönnt, ist auch schon das Fahrrad fertig repariert.

Velobis

Johnstraße 1-3

1140 Wien

