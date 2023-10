Das facettenreiche Europa und Österreich im Herzen auf einer Reise erleben

Unterwegs durch Europa

Manchmal ist es mit Europa so, wie es mit dem Propheten im eigenen Land nun einmal so zu sein scheint: So richtige Wertschätzung erhält man nur anderswo.

Leben wir in Europa, so ist uns bei Zeiten gar nicht mehr so richtig bewusst, mit welcher kulturellen Vielfalt wir es zu tun haben und welches Geschenk es ist, hier leben zu dürfen. Dies ist zwar sicher ein Phänomen, welches sich auch in anderen Regionen der Erde beobachten lässt, doch es ist dennoch Grund genug dafür, sich immer mal wieder zu vergewissern, was wir an unserer Gegend der Erde haben. Auf einer Rundreise quer über den Kontinent können wir erleben, wie groß die angesprochene Vielfalt tatsächlich ist. So viele Naturspektakel und Schönheiten wie in Europa gibt es kaum anderswo. Vor allem überzeugt auch die unterschiedliche Lebensart in den einzelnen Nationalstaaten, die auf so engem Raum aufeinandertreffen und dennoch irgendwie miteinander verschmelzen.

Wer zwischen Bergen und Meer pendeln will, der ist auf einer Reise durch Europa genau richtig aufgehoben

Zwischen Bergen und Meer gibt es hier die Möglichkeit, immer wieder die Entscheidung zu treffen, wo wir leben wollen oder wo wir zumindest den nächsten Urlaub verbringen. Dafür ist es nicht notwendig, Europa zu verlassen, da es in den Regionen Europas die verschiedensten und facettenreichen Angebote zu finden gibt. Auf einer Reise nach Österreich brauchen wir eine Vignette Österreich. Hier können wir beispielsweise schon an der Grenze zwischen Deutschland und dem Nachbarland die atemberaubenden Berge bestaunen, die sinnbildlich für eben jenes stehen. Es sind nur sehr wenige Flugstunden von dort und schon sind wir im europäischen Süden und am Mittelmeer, wo wir uns im Sommer die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und eine mediterrane Lebensart genießen.

Hier unterscheiden sich die Mentalitäten der Menschen auf so engem Raum wie vielleicht nirgendwo sonst auf der Welt

Auch wenn wir mit dem Zug reisen und uns beispielsweise vom Wiener Hauptbahnhof aus in andere Regionen Europas bewegen wollen, können wir den Wandel der Mentalitäten schon nach wenigen Stunden erleben. Menschen, die heißblütig diskutieren und bis in den späten Abend mit der ganzen Nachbarschaft vor dem Haus sitzen, finden sich nach wie vor häufig im europäischen Süden. Doch auch der Norden hat viel zu bieten und die Gelassenheit, die sich hier oftmals bei den Menschen vor Ort finden lässt, ist wirklich beeindruckend. Tatsächlich handelt es sich bei Europa dabei global gesehen um einen verhältnismäßig engen Raum, der aber so viel zu bieten hat. Es lohnt sich in jedem Fall, den eigenen Kontinent mal wieder mit anderen Augen zu sehen. Am Ende könnte bei der Betrachtung das Ergebnis stehen, dass wir dankbar sein können, in einer so wunderbaren Region der Erde zu leben.

Die Vielfalt und die Verschmelzung der Kulturen hautnah erleben

Kulturelle Vielfalt gehört heute auch innerhalb der einzelnen Nationalstaaten zum Alltag. In vielen Regionen Europas leben Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen und schaffen es, gemeinsam durch das Leben zu gehen. Es ist nicht zu verleugnen, dass es an der einen oder anderen Stelle nach wie vor zu Konflikten kommt. Vielerorts gelingt es uns auf unserem Kontinent aber auch schon, von den Besonderheiten der jeweils anderen zu profitieren und sich gegenseitig eine Stütze zu sein.