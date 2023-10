Es ist Herbstbeginn!

Warum wir den Herbst in Wien lieben

Der Sommer ist vorbei – und das ist nun offiziell . Aber ihr müsst nicht traurig sein: Wir wissen, warum ihr dem Sommer keine Träne nachweinen müsst und der Herbst mindestens genau so toll ist wie der Sommer!

Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter und die Jacken dicker: Der Sommer ist so schnell vorbeigegangen, wie er gekommen ist. Bei vielen von euch wird das wohl (verständlicherweise) eher zu Frust als zur Freude führen. Der Herbst ist aber auch nicht so schlecht, finden wir. Ihr seid da anderer Meinung? Kein Problem, wir haben ein paar Argumente gesammelt, die euch schnell davon überzeugen werden, dass der Herbst doch auch seine guten Seiten hat …

Von Kürbiscremesuppe bis Rehrücken

Der Herbst bietet kulinarisch so einiges: Alle Jahre wieder verfällt Wien dem Kürbis-Wahn. Jedes Lokal der Stadt, dass sich der österreichischen Küche verschrieben hat, fährt ab Mitte September die gesamte Palette der Kürbiskreationen, oder zumindest einen guten Teil davon, auf. Der absolute Herbst-Klassiker ist wohl die Kürbiscreme-Suppe, die nicht nur in Lokalen, sondern auch zu Hause inflationär zubereitet wird. Herbstzeit ist also Suppenzeit: Ziemlich schmackhafte Suppenkrationen – auch abseits von Kürbis – bekommt ihr bei unseren Lieblings-Suppenlokalen: in der Suppenbar gleich beim Campus, in der Suppenwirtschaft oder im Suppito.

Wer doch lieber bei Kürbis bleibt, der sollte seinen Horizont erweitern: Wie wäre es mit Chili con Kürbis? Das Rezept dazu haben wir hier für euch. Auch Wild oder Gansl wird im Herbst gerne gegessen.

Maroni & Bratkartoffeln

Maroni gehören zum Herbst wie das Eis zum Sommer. Mittlerweile haben ein paar wenige Stände geöffnet, die meisten öffnen in der ersten Oktoberwoche. Die köstlichen (und auch gesunden!) Maroni eignen sich ideal als kleinen Snack für Zwischendurch, Bratkartoffeln sind da schon magenfüllender. Ein unbestrittenes Plus für den Herbst!

Sturm & Wein beim Heurigen

Herbstzeit ist nicht nur Suppenzeit, sondern auch Sturm- und Weinzeit. Ein Ausflug zu Wiens schönsten Heurigen bietet sich also an, wer nicht so weit fahren will, der besucht am besten einen von Wiens schönsten Stadtheurigen. In der Sonne sitzen, mit der dicken Jacke Wein oder Sturm trinken, den unverwechselbaren Heurigen-Charme genießen – das hat schon was. Und da es den Sturm eben nur im Herbst gibt, und weil Sturm gut schmeckt, wird der Herbst schon wieder ein Stückchen sympathischer …

Ausflüge & Sport

Wem es im Sommer zu heiß war für Outdoor-Sport, der kann jetzt bei angenehmen Temperaturen Inline Skaten, Joggen oder Klettern – bis der Winter wieder eine gute Ausrede fürs Faulenzen bietet. Auch für Ausflüge ins Grüne eignet sich das milde Herbst-Wetter hervorragend: Wir empfehlen einen Ausflug auf den Cobenzl, wo man durch die Weinberge spazieren und sich durch die durchaus guten und urigen gastronomischen Betriebe futtern kann. Auch der dort gelegene Baumkreis ist einen Besuch wert und zum Drachensteigen findet man in der Gegend auch gute Platzerl. Generell kann man im Herbst tolle Ausflugsziele entdecken – alles ist bunt und wunderschön!

Warmes klares Wasser

Wem es draußen zu kalt wird, der begibt sich am besten in die Therme Wien. Durch die U1 Streckenerweiterung ist die Therme in Oberlaa jetzt auch wunderbar mit den Öffis zu erreichen und gehört zu den schönsten und modernsten Thermen Österreichs. Wer es lieber etwas unglamouröser hat und nicht allzu weit fahren möchte, dem empfehlen wir eins der Wiener Hallenbäder.

Schokolade ohne Ende

Wenn die Sonne weniger scheint, müssen wir wohl unseren Körpern die Ersatzdroge Schokolade zuführen. Alles, was man über Schokolade in Wien wissen muss, haben wir hier für euch gesammelt. Und auch Cupcakes tun der Seele auf Sonnen-Entzug gut – da haben wir ebenso die wichtigsten Adressen für euch zusammengesucht.

Herbstfreuden in Wien

Ihr seht, der Herbst ist gar nicht so schlimm – eigentlich hat diese Zeit in Wien sogar einiges zu bieten.