Wohin in Wien: 7.8 – 13.8.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

7:00 Uhr: Meidlinger Kirtag

Salami-Sandwiches, NutellaWraps und viel Bier erwarten euch am Meidlinger Kirtag.

16:00 Uhr: Ottakringer Vinyl & Music Summer Nights

Eine bunte Auswahl an Platten könnt ihr in der Ottakringer Brauerei entdecken. Bier gibt es natürlich auch dazu und Musik!

16:30 Uhr: Kunst am Kanal – 14 Jahre WERK in Wien

Das Werk hat 14. Geburtstag und das wird mit einem kleinen Open-Air-Festival gefeiert.

18:00 Uhr: WARDA Pop-Up x Calle Libre

Die WARDA Pop-Up Eventreihe geht in die nächste Runde!

Samstag

14:00 Uhr: Hetz in der Hitz

Der Karlsplatz wird wieder in eine sommerliche Wohlfühloase umgewandelt – und das bei freiem Eintritt

16:00 Uhr: Love In The Park

Love In The Park wird diesmal von MALEFIZ unterstützt.

19:00 Uhr: Live Musik am Donaukanal

Nadine Beiler, Sebastian Neumaier und Co mit ganz neuen Tönen …

21:00 Uhr: Frameout Open Air Cinema: Es Is Zum Scheissn

Ein Do-it-yourself Film über die Punk-Szene im Wien der späten 1970er Jahre bis in die 1980er Jahre.

Sonntag

20:00 Uhr: Birgit Denk & Band – 20 Jahre DENK

Die Band ist ehrlich zu sich, ihrer Musik und dem Publikum. Selbstbewusst neben der Spur, aufrecht dem eigenen Anspruch verpflichtet, herzlich, und musikalisch wie menschlich „zamm ghatzt“ wie der Wiener sagt.

12:00 Uhr: Vienna Expats Barbecue August

Vienna Expats grillparty is back once again!

16:00 Uhr: Sonntagstanzen Summer Outdoor Edition

Sonntagstanzen ist eine Veranstaltung für Indie-Pop-Enthusiasten, ver-queere Bargänger, Early-Movers und Spät-Zu-Ruhe-Kommer, die vom Wochenende noch nicht genug haben und fein in die neue Woche starten wollen!

Montag

19:00 Uhr: Das Vorspiel

Die Geigerin Anna Bronsky, der selbst eine große musikalische Karriere versagt blieb, unterrichtet das Violinenspiel an einem Musikgymnasium und hat viele Schüler, die von ihr lernen wollen.

20:00 Uhr: Thomas Stipsits – Stinatzer Delikatessen

Eine kleine Werkschau der burgenländisch-steirischen Mischung, gewürzt mit Ausblicken auf das neue Soloprogramm, also quasi ein „Best-of“.

Dienstag

8:30 Uhr: Die Meidlinger Morning Show 2020

Auf einen Ohrwurm mit Hermann Leopoldiliedern im Hermann Leopoldi Park!

19:00 Uhr: Swingtanz Schnupperstunden bei Gürtelfrische West

Zwischen Felberstraße und Stollgasse wird geswingt. Wer es gerne ausprobieren möchte, ist herzlich willkommen!

Mittwoch

18:00 Uhr: Soli-Cocktailabend für Asyl in Not

Ein Soli-Cocktailabend wird am Mexikoplatz veranstaltet. Einfach vorbeikommen, mittanzen, mittrinken und miteinander austauschen!

18:00 Uhr: VCM Pop-up-Run

Laufen steht wieder am Programm. Diesmal sind es fünf Kilometer im Prater.

Donnerstag

17:00 Uhr: Nachbarinnen-Kleidertausch

Im Café Nachbarin wird wieder ausgemistet! Endlich wieder Kleidertausch!

20:00 Uhr: Wunschfilm: BEFORE SUNRISE

Ihr habt euch den Film gewünscht, das Votiv Kino zeigt ihn: Before Sunrise.

