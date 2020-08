Die beste Laufroute finden – 5 Tipps

Laufend die Welt entdecken

Wenn es darum geht, sich fit zu halten, ist regelmäßiges Laufen eine bewährte und effektive Methode. Zumal es sich hierbei um einen Sport handelt, der alleine oder in einer kleinen Gruppe praktiziert werden kann. Soziale Distanzierung lässt sich also weit besser einhalten, als es beispielsweise beim Basketball, Hockey oder Fußball der Fall ist. Doch damit das Lauferlebnis optimal verläuft, sollten Sie möglichst gute Laufrouten finden. Wie das gelingt, zeigen wir in diesem Artikel.

Apps für Läufer

Die Digitalisierung hat zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet und das Smartphone sowie die dazugehörigen Apps können auch dabei helfen, eine gute Laufroute zu finden. Unabhängig davon, was für eine Route gewählt wird – wetterfeste Laufbekleidung sollte dabeisein. Solange das der Fall ist, kann man sich an praktisch jede Route heranwagen. Apps für Läufer bringen einige Vorteile mit sich und einer der größten ist, dass bei einigen Apps wie beispielsweise der Sport-App Strava digitale Karten abgerufen werden können. Anhand dieser digitalen Karten und weiteren Funktionen ist leicht, eine passende Route in der Umgebung zu finden. Wir können Ihnen die Nutzung entsprechender Apps also nur nahelegen.

Tipps von anderen Läufern

Es gibt zahlreiche Menschen, die hobbymäßig oder professionell Laufsport betreiben. Solche Personen sind ebenfalls eine gute Anlaufstelle, um mehr über gute Laufrouten zu erfahren. Einfach ein wenig herumfragen und man bekommt mit Sicherheit den ein oder anderen guten Tipp. Die meisten Läufer sind schließlich hilfsbereit und freuen sich darüber, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen.

Lokale Reiseführer

Bei der Suche nach einer Laufroute in der Umgebung, kann ein lokaler Reiseführer ungemein dabei helfen. Viele der Führer enthalten nämlich nicht nur kulinarische Angebote und beliebte Attraktionen, sondern umfassen auch Sportangebote. Einen Blick auf lokale Reiseführer zu werfen, kann also nicht schaden. Zumal es solche in gebundener Version, als E-Book und auf Webseiten gibt. Man muss also nicht mal zwangsweise Geld dafür ausgeben.

Karten

Was eigentlich selbsterklärend sein sollte, ist eine Option, die von vielen Läufern außer Acht gelassen wird. Prinzipiell kann man eine gute Laufroute aber auch eigenständig zusammenstellen. Alles was man dafür braucht, sind übersichtliche Karten. Solche gibt es sowohl in klassischer als auch in digitaler Form. Einfach ein bisschen herumschauen. Das wird

dabei helfen, eine passende Route zusammenzustellen. Bei manchen Karten sind entsprechende Routen möglicherweise bereits eingetragen, was die Suche nach einer passenden Strecke erleichtern kann.

Probieren geht über Studieren

Eine vorherige Recherche für die nächste Laufroute ist auf jeden Fall ratsam. Allerdings sollte erwähnt werden, dass Probieren bekanntermaßen über Studieren geht. Im Endeffekt wird man also erst wissen, ob es sich um eine gute Laufroute handelt, nachdem man diese eigenständig bewältigt hat.