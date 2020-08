Wohin in Wien: 14.8 – 20.8.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

10:30 Uhr: Gartentage mit Leseinseln

Lust auf etwas Literatur? Dann schaut doch bei den Gartentagen mit Leseinseln vorbei!

14:00 Uhr: Azteken Festival ’20

Der 500 Todestag des weltweit bekannten Azteken Herrschers Moctezuma bietet Anlass für viele Festivitäten in ganz Mexiko. Dem schließt sich die mexikanische Community in Österreich an.

17:00 Uhr: DJ Vale (Royal Captains)@Donaukanal

Allerfeinster Sound & gemütliches Beach-Feeling erwarten euch in der Kroko Krypt Bay – inklusive Sunshine-Drinks & Essen!

20:30 Uhr: STUMM & LAUT – Filmfest am Columbusplatz 2020

STUMM & LAUT das historische Stumm-Filmfestival zeigt Sodam und Gomorrah.

Samstag

11:00 Uhr: Vintage Secondhand Pop-Up Market

Die Underdogbar hat wiedert jede menge neue Teilen für euren Kleiderschrank.

15:30 Uhr: Festival Latino 9 – Al ritmo de nuestras voces

Das Lateinamerika-Festival Al ritmo de nuestras voces bringt euch durch Musik, Tanz, Sprache, Speisen und Getränke die lateinamerikanische Kultur näher.

15:00 Uhr: Orientalische Kunsthandwerk Ausstellung

Kunsthandwerk aus tausend und einer Nacht könnt ihr in der Schankwirtschaft entdecken.

16:00 Uhr: Live Dj Abend im Gastgarten!

Ab 16:00 Uhr wird das Gecko zur Disco.

Sonntag

17:30 Uhr: Ramsch & Rosen Quartett

Die einzige Gelegenheit das Ramsch & Rosen Quartett in diesem Jahr zu erleben.

20:00 Uhr: Almodóvar: Alles über meine Mutter

Votiv Kino zeigt von Almodóvar „Alles über meine Mutter“.

Montag

16:00 Uhr: Straßenmusik am Albertinaplatz

Freut euch auf zwei Stunden buntes Programm vom G´mischten Sax am Albertinaplatz!

18:30 Uhr: El Ángel

Carlos ist Dieb. Manchem raubt er gar das Leben. Wahre Story, super Soundtrack und eine (cineastische) Coolness wie lange nicht seit Vincent Vega.

Dienstag

17:00 Uhr: Interkulturelles Picknick im Park

Was gibt es Gemütlicheres als ein buntes, sommerliches Picknick im Park?! Um 17:00 Uhr findeet wieder ein interkulturelles Picknick im Park statt.

21:00 Uhr: Edison – Ein Leben voller Licht

„Edison – Ein Leben voller Licht“ ist die epische Geschichte über den mörderischen Wettstreit zwischen den grössten Erfindern des Industriezeitalters.

Mittwoch

17:15 Uhr: QiGong im Stadtpark

Um 17:15 Uhr könnt ihr QiGong im Stadtpark machen. Die Übungen sind für jedes Level geeignet.

20:30 Uhr: Urlaub am Dach

Gerry Schartl, Wiener Autoverkäufer, plant mit Frau und Tochter in einem All Inclusive Club zu urlauben.

Donnerstag

17:00 Uhr: Ausstellungseröffnung: MONTOLOGY by Markus Guschelbauer

Es wird wieder Zeit für eine Vernissage! Diesmal zeigt die Photon Gallery Werke von Markus Guschelbauer.

17:00 Uhr: Parken 2020_02

Aspern Nord wird wieder zur Musikbühne. Live dabei Rosa Anschütz und Mo Nahold.

Lust auf mehr Tipps von uns? Dann einfach anmelden!