Wohin in Wien: 4.9 – 10.9.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

9:00 Uhr: Antiquitäten- & Büchermarkt

1000ende Bücher aller Genres, antiquarische Raritäten, edles Porzellan, Glaswaren, alte Spielsachen und Lampen aus allen Epochen erwarten euch auf diesem Flohmarkt.

10:00 Uhr: Open Air Flohmarkt & Herbstfest

Ein buntes Sammelsurium an Second Hand und Vintage Designer Kleidung könnt ihr auf dem Open Air Flohmarkt in der Leopoldstadt entdecken.

12:00 Uhr: in the park 2020 / 25hours meets Markterei

IN THE PARK feiert einen würdigen Sommerabschluss! Zwei Tage schlendern, schlemmen, genießen, einkaufen, Freunde treffen oder im Park sitzen und der Musik lauschen.

19:30 Uhr: Nacht der Psychoanalyse

Im MuseumsQuartier wird vorgelesen und zwar über die Einführung in die Psychoanalyse.

Samstag

10:00 Uhr: Schmuck- und Mineralientage Wien-Längenfeldgasse

Entdeckt Perlen, edlen Steinschmuck, Mineralien, Esoterika und sämtliches Zubehör zur Anfertigung eurer Schmuckstücke.

14:00 Uhr: Volxfest 2020

Da ist wieder was los auf der Jesuitenwiese!

18:30 Uhr: Na Nang StraßenFest

Es wird Tanz- und Trommelworkshops geben und internationale Köstlichkeiten runden das Fest kulinarisch noch ab.

Sonntag

9:00 Uhr: Feel Good Festival 2020

Bereits zum 4.Mal verwandelt sich die Naturarena Hohe Warte in eine Spielwiese für Fitness- und Yogabegeisterte!

11:00 Uhr: Führung „Freud, Berggasse 19“

Neue Führung durch Freud’s Berggasse 19? Um 11:00 Uhr geht es los!

16:00 Uhr: Das Werk Flohmarkt: die Besten Vintage Stücke von RahatLook.

Mit einer riesigen Auswahl an Kleidungsstücken, Taschen, Schuhen und Accessoires lockt dieser Flohmarkt von RahatLook.

Montag

19:30 Uhr: Godzilla – Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster

Science Fiction im Bruno-Kreisky-Park. Der Film „Godzilla – Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster“ wird gezeigt.

20:00 Uhr: Stand-up Comedy Meets Improv!

Jack Holmes, Sonja Pikart und Reginald Bärris stellen sich den Publikum mit ihren nicht einstudierten Witzen.

Dienstag

18:00 Uhr: Summer CLOSING Pop Up Techno Cafe

Adieu Sommerzeit, oh warst du schnell vorbei, umso ausgiebiger wird das Closing gefeiert.

18:00 Uhr: G’schichtn aus’m Wiener

„G’schichtn aus’m Wiener“ ist die Vertonung und Visualisierung der Geschichten von Personen aus Altersheimen in Wien.

Mittwoch

18:00 Uhr: Triff lauter liebe Leute – Vo.8

Heute heißt es wieder: lauter liebe Leute treffen.

19:00 Uhr: AFA Offspace x MQVFW.20 presents: Exhibition, Installation, Pop-Up Store

Gleich drei Dinge auf einmal besuchen: eine Ausstellung, eine Installation und ein Pop-Up.

Donnerstag

0:00 Uhr: Waves Festival 2020

Zum zehnten Mal heißt es „East meets West“! Neben einigen größeren Acts, geht es vor allem darum neue KünstlerInnen zu entdecken und diese zu fördern.

19:00 Uhr: Keine Helden mehr!

Das Schrotttheater zeigt SuperheldInnen ohne wirkliche Superkräfte.

Lust auf mehr Tipps von uns? Dann einfach anmelden!