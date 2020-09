Wohin in Wien: 11.9 – 17.9.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

11:00 Uhr: World Press Photo Exhibition 2020

In der Galerie WestLicht kann man heute die eindrucksvollsten und dramatischten Pressefotos des Jahres 2020 sehen.

12:00 Uhr: Jedleseer Kirtag 2020

In Jedlsee ist Kirtag. Das bedeutet: Kinderprogramm, Musik, Ringelspiel, Vergnügungspark und Zuckerwatte und Co.

12:00 Uhr: Reindorf Gassenfest_ Das Dorffest für die Großstadt.

Es ist wieder so weit, die Reindorfgasse verwandelt sich erneut in die Kultur-Hochburg von Rudolfsheim.

19:00 Uhr: Vernissage MAFIA TABAK „DORT WO SENF NOCH EINE PFLANZE IST“

Mit MAFIA TABAK haben sich die Betreiber Skero und Jogi Neufeld nach Stylianos Schicho bereits den zweiten großen Fisch aus dem Wienfluss geangelt.

Samstag

11:00 Uhr: Vintage Secondhand Pop-Up Market

Zwei Räume voll mit Vintage Secondhand Sachen! Von bekannten Sport und Luxusmarken so wie die Kleidung der 70er, 80er, 90er und 00er Jahre!

15:00 Uhr: Gagarin Straßenfest

Auf der Garnisongasse geht es heute rund. Es wird gefeiert, gelacht, getanzt, gespielt und eine gute Zeit verbracht. Wer Lust auf ein tolles Straßenfest hat, der schaut vorbei.

15:00 Uhr: Sandleitner Ćevapčići Fest

Auch Sandleitner feiert auf der Straße mit Live Musik und Ćevapčići!

Sonntag

12:00 Uhr: Gürtel x Flohmarkt

Ab 12:00 Uhr könnt ihr bei guter Musik und Drinks nach Second Hand Klamotten wühlen!

14:00 Uhr: Nowhere Vintage Kilo Sale

Kleidung zum Kilopreis gibt es in der Ottakringer Brauerei. Shoppt so viel ihr wollt und bezahlt nicht nach Menge, sondern nach Gewicht.

14:00 Uhr: Vinyl & CD Flohmarkt im Chelsea

Egal ob alte Klassiker oder Neuheiten frischgepresst auf Vinyl und CD. Es darf nach Lust und Laune gestöbert, gefeilscht und gekauft werden.

Montag

20:00 Uhr: art23 – Eine Ausstellungsreihe zur Verbesserung der Welt

Eine Ausstellungsreihe zum Festival DIE VERBESSERUNG DER WELT im F23.

22:00 Uhr: Til Midnight Movies: NINA WU

Kurz bevor das diesjährige SLASH Filmfestival zum ersten Mal auch ins schikaneder zieht, gibt es noch die Möglichkeit den taiwanesischen Psychothriller NINA WU zu sehen.

Dienstag

15:00 Uhr: Stricken für die Gruft

Strickbegeisterte aufgepasst! Die Gruft braucht ein paar helfende Hände. katia yarns & fabrics haben Knäuel gespendet. Ihr könnt Wärme spenden!

19:00 Uhr: Konzert im Gläsernen Dachl 1070 Wien

Zum Start in den Herbst gibt es zwei SKEW Jazz Quartett Konzerte.

Mittwoch

9:00 Uhr: StoffMESSE Armbrüster

Stoffe aller Art könnt ihr bei der Stoffmesse im SchnittBOGEN im 6. Bezirk besichtigen in jeweils 2 Stunden Slots (zu je 4-5 Persone. Um 9:00 Uhr geht es los!

19:30 Uhr: Stille Post Poetry Slam und Kontrabass

5 Minuten habt ihr Zeit eure Texte zu präsentieren und das Publikum darf mit Jurykarten abstimmen!

Donnerstag

17:00 Uhr: 5. Währinger Jazzherbst

Ab 17:00 Uhr wird der Kutschkermarkt zum Festgelände! Bei den Wiener Jazz & Genusstage treffen Einkaufsmöglichkeiten und Jazzklänge aufeinander!

21:00 Uhr: Gürtel Nightweek – Live-Konzert: Ramasuri

Seid dabei, wenn drei-stimmvolle Geschichten, eingängige Saitenklänge und rhythmisierende Trommel-, Knister- und Rascheltöne den Raum erfüllen!

