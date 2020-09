Wohin in Wien: 18.9 – 24.9.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

12:00 Uhr: Josefstädter Plätzefest

Das traditionelle Josefstädter Straßenfest verteilt sich 2020 auf verschiedene Plätze – und setzt voll auf Kunst und Kultur im öffentlichen Raum.

13:00 Uhr: El último baile – Café Olga Sánchez Abschiedskonzert

Einmal spielt Café Olga Sánchez noch auf – und zwar dreifach!

14:00 Uhr: Projekt: Garderobe auf der Wohnstraße

Leiberl, Schuhe, Kleider, Accessoires – beim Kleidertausch „Garderobe auf der Wohnstraße“ gibt es wieder einiges zu entdecken.

15:00 Uhr: Stuwerviertel Straßenfest 2020

Im Stuwerviertel wird gefeiert. Zu dieser Gelegenheit gibt es natürlich auch den beliebten Flohmarkt.

Samstag

9:00 Uhr: Wiener Kleingarten Messe 2020

Bei freiem Eintritt bietet diese Fachmesse alles, was das Herz des Häuslbauers und Gärtners höherschlagen lässt.

10:00 Uhr: Wiedner Innenhof-Flohmarkt

Unter dem Motto „Ein neues Zuhause für alt Bewährtes“ verkaufen BewohnerInnen in ihren Innenhöfen Kleidung über Bücher, Kinderspielzeug und Accessoires.

11:00 Uhr: Zeitfenster #1

Im Herzen des Spittelmarkt Quartiers findet ein Secondhand Pop-Up Market statt! Ab 11:00 Uhr geht es los!

Sonntag

7:00 Uhr: Allgemeiner Flohmarkt mit Schwerpunkt Angelei

Heute steht dem Anglerglück nichts mehr im Wege, denn im 1.Wiener Fischereimuseums findet ein Flohmarkt mit Schwerpunkt Angelei statt.

12:30 Uhr: Benefiz Klavierkonzert in St. Severin

Feliks Matskulyak (Klavier) und Julian Gonzalez (Tenor) spielen Werke von Fryderyk Chopin sowie italienischen und spanischen Komponisten.

14:00 Uhr: Yunger, Stella for Strangers – Grätzloase Pusteblume

Yunger und Stella for Strangers haben bereits einige Konzerte gegeben und ab 14:00 Uhr könnt ihr ihrer Musik in der Grätzloase Pusteblume lauschen.

Montag

19:30 Uhr: Ensemble XX Jahrhundert

Wütend, kontemplativ, vorwärts tastend und furios zeigt sich das Ensemble XX Jahrhundert in diesen Tagen, um auf das grundlegenden Menschen- und Völkerrecht Aufmerksam zu machen.

20:00 Uhr: Polkagott

Neue Lieder, neue Kraft, so präsentiert sich Polkagott 2020 in ihrer Neuinterpretation von Polka.

Dienstag

17:00 Uhr: Parallel Vienna 2020 – Art Fair

Bereits zum 8. Mal nutzt heuer Parallel Vienna wieder leer stehende Gebäude als Präsentationsplattform für zeitgenössische Kunst.

18:30 Uhr: Literatur am Sobieskiplatz mit Dirk Stermann

Hartliebs Bücher im Neunten verlegt nun auch seine Lesungen ins Freie. Am Sobieskiplatz liest Dirk Stermann.

Mittwoch

19:30 Uhr: Poetry Slam der Kuriositäten sprich WORT!

Im Tunnel geht es ordentlich gefeiert mit Kunst & Kultur und der Liebe zum gelebten Wort !

18:00 Uhr: filmlounge 2020

Das neue filmlounge-Format startet mit dem Thema „Täuschung und Fragment“

Donnerstag

20:00 Uhr: Manhattan Short Filmfestival 2020

Auch heuer hat das Wiener Publikum wieder Gelegenheit, sich an der weltweiten Prämierung des Siegerfilms des größten Kurzfilmfestivals der Welt zu beteiligen. Es werden die 9 besten Kurzfilme präsentiert, im Anschluss daran wird mittels Stimmkarte über den besten Film abgestimmt.

21:00 Uhr: Loftival mit Onk Lou, Clara Luzia, Pauls Jets, uvm.

Onk Lou, Clara Luzia, Pauls Jets und noch viele andere heimische KünstlerInnen präsentieren ihre Werke jeden Donnerstag beim Loftival. Der Eintritt ist frei und limitiert!

Lust auf mehr Tipps von uns? Dann einfach anmelden!