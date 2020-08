Wohin in Wien: 28.8 – 3.9.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

7:00 Uhr: ANTIKMARKT / FLOHMARKT IM SERVITENVIERTEL

Raritäten, Bücher und Schallplatten, Bilder, Kunst, Schmuck, kleine Möbel, sowie alles was das Sammlerherz höher schlagen lässt, könnt ihr am Flohmarkt im Servitenviertel entdecken.

14:00 Uhr: Frida Kahlo Festival ’20

Zwei Tage lang wird Frida Kahlo von der mexikanische Community gefeiert, indem sie ein buntes Menschenrechtsfestival in Wien veranstaltet.

15:00 Uhr: Album Release Party

PIPPA feiert ihr zweites Album. Mit dabei pressfrische Platten und CD’s, Shirts, bisschen Bier und Hans von Neuschnee, mit dem sie auch vor Ort ihre aktuelle Single TAGADA performen wird.

17:30 Uhr: Flamenco Open Air am Kühnplatz

Am Kühnplatz tanzt La Libu Flamenco. Begleitet wird sie von Morenito de Triana (Flamencogitarre, Gesang) und Zuzka Fujacova (Querflöte).

Samstag

10:00 Uhr: Kreativmarkt & Flohmarkt im Garten

Der Gemeinschaftsgarten Rosenberg veranstaltet einen kreativen Flohmarkt. Es gibt Handgemachtes, Eingemachtes, Wolle, Schmuck, Genähtes, Gestricktes, Kindersachen, Gebrauchtes, Kaffee und Kuchen.

10:00 Uhr: Marché aux Gazelles

Auf der Terrasse des Aux Gazelles können wieder köstliche und hochwertige Lebensmittel von bekannten regionalen und lokalen Produzenten erworben werden.

18:30 Uhr: Arbeiterinnen Konzerte @ Karl Marx Hof

Beethoven trifft Karl Marx!

Sonntag

14:00 Uhr: All African Barbecue

Die SummerStation wird zur Bühne für Afrobeats-Fans! Ein tag voller Musik und Barbecue.

17:00 Uhr: Laufhaus-Clothing Flohmarkt

Endlich ist es wieder soweit! Der allseits beliebte Laufhaus-Clothing Flohmarkt geht in die zweite Runde!

17:30 Uhr: Mynth

Das Elektronik-Duo Mynth zeigt seine betörend zurückhaltende sowie fordernde Mischung aus Trip-Hop und analogen Synthie Sounds in akustischer Form.

Montag

10:00 Uhr: 22. Wiener Restaurantwoche

In Wien werden Kulinarik und Genuss seit jeher groß geschrieben und bis 6. September 2020 gibt es wieder die Möglichkeit das Essen wunderbar zu zelebrieren bei den 22. Wiener Restaurantwoche.

15:00 Uhr: Donaukanaltreiben

Es ist doch noch was geworden heuer! Das Donaukanaltreiben 2020 findet statt!

19:00 Uhr: Eröffnung: RITUALE IV – KÖRPER

Die KünstlerInnen dieser Ausstellung zeigen Arbeiten, in denen der Körper in rituellen Handlungen formal und inhaltlich eine explizite Rolle einnimmt.

Dienstag

15:00 Uhr: Late summer Swing Week

Im Mopsfidelshop am Meidlinger Markt und bei Vintagevinylvienna am Markt gibts ein Swingspecial !

20:00 Uhr: Alain Franco – „Wiener Melange“ (Lecture Concert)

Ein Vortragskonzert mit Klaviermusik von Beethoven bis Schönberg.

Mittwoch

15:00 Uhr: Neubaugasse ReOpening

Mit vielen Aktionen in und vor den Geschäften wird die neue Begegegnungszone in der Neubaugasse gefeiert.

18:00 Uhr: Swound Sound Rec. Session – Hafenkneipe Donaukanal

Die FM4 Swound Sound Summer Recording Sessions von Makossa & Sugar B spielen diesmal in der Hafenkneipe.

Donnerstag

18:00 Uhr: Andersrum ist nicht verkehrt in Mariahilf 2020!

Das Straßenfest „Andersrum ist nicht verkehrt in Mariahilf“ findet dieses Jahr am Naschmarkt statt!

19:30 Uhr: Gott existiert, ihr Name ist Petrunya

In der Yppengasse wird der Film Gott existiert, ihr Name ist Petrunya gezeigt.

