Wohin in Wien: 26.6 – 2.7.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

9:00 Uhr: Antiquitäten- und Büchermarkt

Bücher aller Genres und viele wunderbare Raritäten und Schönheiten warten auf euch im Erzbischöflichen Palais.

14:00 Uhr: Picknick im Weingarten

Picknick im Weingarten! Mitten im Grünen darf geschlemmt werden!

16:00 Uhr: Sommer im Park – Grand Opening

Mit House-Diva Gisele Jackson wird das Grand Opening „Sommer im Park“ eröffnet.

16:00 Uhr: Eröffnung Beer & Streetfood Napoleon Pop Up

Einer der größten Gastgärten der Donaustadt wird zum PopUp und hält kühle Getränke, gutes Essen, Graffiti Künstler und PopUp Livekonzerte bereit.

Samstag

12:00 Uhr: Flohmarkt VonBis

Fetzen und Schuhen bis Platten und Zeugs. Der Flohmarkt im Packhaus lädt zum Stöbern ein. Dazu gibt es Getränken und Knabbereien.

15:00 Uhr: ROSÉ Saturday // Luv Beachclub

Beachclub Flair, Pink Vibes und Deep House Beats by DJ Nikka und dazu noch exzellente Drinks und beste internationale Küche.

12:00 Uhr: Leserunde zu Hannah Arendt – für Frauen

Gelesen wird: „Anfreunden mit der Welt – einer Welt in Scherben. Pluralität im politischen Denken“ von Hannah Arendt und danach ist eine rege Diskussion erwünscht.

19:00 Uhr: Good Wilson – Album Release

Mit einer leicht melancholischen Grundstimmung als Reiseproviant, ist das selbstbetitelte Debüt Album „Good Wilson“ ein verträumter Spaziergang in den ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings.

Sonntag

17:00 Uhr: JazzFest Landstraße

Eine Kombination aus Jazz und zeitgenössischer klassischer Musik zeichnet das Ensemble Dusha Connection aus. Heute gibt es ein Konzert am Radetzkyplatz!

18:00 Uhr: DRAH MAS AUF!

DRAH MA’S AUF! draht wieder auf – ganz und gar live!

18:00 Uhr: Lesung: Abseitige Geschichten. Akkordeon: Maren Rahmann

Im Garten Donaukanal wird gelesen und dazu wird Musik gespielt und ist als kostenloser Stream verfügbar.

Montag

21:00 Uhr: Online-Premiere „fluss, stromaufwärts“

Die österreichische Erstaufführung findet zunächst online statt.

21:00 Uhr: Sorry We Missed You

Um seine Familie durchzubringen, startet Ricky eine Karriere als selbstständiger Paketbote. Der Film Sorry We Missed You zeigt das Kino Am Dach.

Dienstag

18:00 Uhr: Crazy Summer – #2 Pop Up Techno Cafe – Sauna Strand Klub

CRAZY SUMMER ist das zweite POP UP Techno Cafe.

Mittwoch

10:00 Uhr: Freier Eintritt zur Wiedereröffnung

Das Papyrus-, Globen- und Esperantomuseum sowie das Haus der Geschichte Österreich öffnen nach der coronabedingten Schließzeit endlich wieder ihre Pforten.

Donnerstag

16:00 Uhr: Eröffnung / Opening Verena Dengler | Suellen Rocca

Eröffnung der Ausstellungen: Verena Dengler. Die Galeristin und der schöne Antikapitalist auf der Gothic G’stettn

16:00 Uhr: FranZ feiert: Sommerfest

FranZ feiert den Sommer mit Seifenblasen, Fingerfarben, Feriengeschichten und Fruchtcocktails. es wird bunt!

17:00 Uhr: Voodoo Jürgens • Open Air • Arena Wien

Auf der schönsten Frischluftbühne Wiens: Voodoo Jürgen.

19:30 Uhr: Nachtführung durch die Schneckenzucht mit Andreas Gugumuck

Habt Ihr schon einmal 300.000 Schnecken schmatzen gehört? Bei dieser einzigartigen Nachtführung mit Verkostung habt Ihr die einmalige Gelegenheit dazu.

