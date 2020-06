Wohin in Wien: 19.6 – 25.6.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

15:00 Uhr: Frühlingsflohmarkt und Grätzloaseneröffnung

In der neuen Grätzloase wird gefeiert mit einem langersehnten Flohmarkt und Musik.

20:00 Uhr: Afterwork + Nacht Flohmarkt

Kommt vorbei, flaniert und stöbert mit einem Biertschi in der Hand und guter Musik in den Ohren …

21:00 Uhr: Silent Gehsteigdisco Meidlinger Markt

Es darf wieder leise getanzt werden!

Samstag

12:00 Uhr: Sommersonnwendfeier

Wenn der längste Tag und die kürzeste Nacht aufeinandertreffen wird im Himmel gefeiert.

14:00 Uhr: Zum wilden [Floh]markt

Flohmarkt-Fans aufgepasst! Im neu geschaffenen und wunderschönen Park des ehemaligen Sophienspitals kann gestöbert werden. Für kulinarische und akustische Genüsse ist gesorgt.

17:00 Uhr: 1 Jahr Damenspitz

Das Damenspitz wird 1! Eine große Sause mit Special Drinks wird geschmissen.

18:00 Uhr: Eröffnungsfest Museum Nordwestbahnhof

Fisch-Geschichten aller Art werden hier geboten.

20:00 Uhr: M185 Record Release Pop(o)Up mit vielen bunten Schallplatten

Vielen bunte Schallplatten warten auf euch! Dazu eine Playlist aus den 185 Originalvinyls der „Product“ Vinyl Edition.

Sonntag

11:00 Uhr: International Day of Yoga & Fête de la Musique

Den ersten Sommertag mit Yoga, Musik und einem Live-Konzert genießen.

11:00 Uhr: 20 Jahre HDM mit Marko Simsa: Die Kinderlieder-Schatzkiste

Eine höchst vergnügliche Hitparade aus dem Kinderzimmer – Zum Mitsingen und Mittanzen für Menschen ab 5 Jahren.

Montag

9:00 Uhr: Open Werkstatt

Sissi und Ernst stellen euch ihre Werkstatt bzw. ihre Werkzeuge zur Verfügung, um eure defekten Dinge wieder zu richten. Reparieren statt Wegwerfen!

18:00 Uhr: The Farewell

The Farewell ist die unglaubliche, wahre Geschichte einer Lüge!

Dienstag

20:00 Uhr: Angewandte Festival 2020 – alternate.mode

Das Angewandte Festival findet von 23.-26. Juni 2020 in digitalen sowie öffentlichen Räumen statt und präsentiert die vielfältigen Aktivitäten der Universität für angewandte Kunst Wien.

Mittwoch

11:00 Uhr: OPEN PIANO for Equality

Open Piano for Refugees platziert wieder einen frei zugänglichen Flügel am Platz der Menschenrechte. Es darf wieder gespielt werden!

17:00 Uhr: Pflanzerltausch II

Habt ihr auch zuviele Paradeiserpflanzerl oder andere Ableger? Eine Tauschrunde kann Abhilfe verschaffen.

Donnerstag

13:00 Uhr: Showcase Simone Kopmajer „My Wonderland“

Simone Kopmajer zählt ganz ohne Zweifel zu den erfolgreichsten österreichischen Jazzstimmen der Gegenwart. Sie präsentiert ihr neues Album gemeinsam mit Martin Spitzer (Gitarre) im Schallter Audio & Records Basement.

20:00 Uhr: Marco Kleebauer – Sitzkonzert in der fluc_wanne

Diesmal auf dem Stuhl: Marco Kleebauer mit seiner Solo-Langspielplatte „Magnolia“.

