Wohin in Wien: 3.7 – 9.7.2020

Veranstaltungen in Wien

Pünktlich zum Wochenende gibt es hier wie immer die STADTBEKANNT Tipps für die nächsten Tage …

Freitag

10:30 Uhr: Essigassen Fest

Das Essigassen Fest fällt diesmal etwas kleiner aus. Jedoch mit Raclette aus besten Erdäpfel, Käsekrainer mit Senf und Brot, dazu ein Bier oder ein Wein.

16:00 Uhr: Pop-Up: Valle ō Valle & jk_keramik bei Maisonette

Freut euch auf nachhaltige Mode, Handgemachte Keramik, Papeterie, Accessoires, Prosecco und Musik.

17:00 Uhr: Nicht Fummeln nur im Puff #1

Die letzten Masken sind gefallen. Jetzt ist wieder lächeln angesagt. Dazu gibt es wieder die feinsten Klänge.

18:00 Uhr: SaxUnderTheBridgeVienna 2020 – part ONE

Sax Under The Bridge startet heute unter der Franzensbrücke.

Samstag

8:00 Uhr: Flohmarkt am Maurer Hauptplatz

Schnäppchenjäger aufgepasst! Hier wird alles verkauft, was gefällt: Bücher, Spielsachen, Kleidung, Schuhe, Geschirr, kleine Elektrogeräte, Dekomaterial, Handarbeiten, Antiquitäten uvm.

9:00 Uhr: Flohmarkt im Liechtensteinpark

Porzellan, Kleider, Geschirr, CDs und vieles mehr gibt es beim Flohmarkt im Liechtensteinpark zu entdecken.

12:00 Uhr: Vorgarten-Popup

Tag der offenen Gartentür – das Paprika-Marktstandl wird wieder mal rausgeholt und für euch bestückt

17:30 Uhr: Salonkonzert

Werke von Beethoven Brahms, Rossini, Saint-Saëns und Popper werden im Salonkonzert dargeboten.

Sonntag

8:00 Uhr: Sonntagsregal

Angefangen wird mit einem sanften Morgentraining, dann einem guten Kaffee oder Tee und Müsli und zum Schluss erwarten euch süße Palatschinken oder Waffeln.

10:00 Uhr: Garagenflohmarkt

Ausgewählte Möbel, Koffer, Lampenschirme, feine Emailletöpfe und allerlei andere coole Vintage-Schätzchen könnt ihr in dieser Garage entdecken. Hinschauen lohnt sich.

15:00 Uhr: Musik und Kultur an Board

Housige Beats mit Ausflügen in Disco und Funk werden am Badeschiff zum besten gegeben. Diesmal steht der Sonntag unter dem Zeichen des Kulturvereins/Labels Strizzico.

Montag

19:00 Uhr: Ciné-club d’été

Vom 6. Juli bis zum 3. August werden in der Mediathek des Institut français d’Autriche fünf Spielfilme nach Vorlage von Romanen, Kurzgeschichten und Comics gezeigt. Heute am Programm: Le Silence de la mer

21:30 Uhr: dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival 2020

24 Open Air Festivalabende und 120 Filme aus 40 Ländern. Das dotdotdot Open Air Kurzfilmfestival 2020 zeigt heute Somewhere down the Road.

Dienstag

18:00 Uhr: Aktion AM RING – Leben während der Hinrichtung

Eine fünfstündige Tour im Fiaker ist geplant für diese Literatur-Aktion! Gelesen wird das Gesamtmanuskripts „Leben während der Hinrichtung – eine Schichtung“.

19:00 Uhr: Eröffnung Kulturfestival „Sommer Rhapsodie im Garten“

Heuer erstmalig findet im Park des GARTENPALAIS Liechtenstein eine Serie von Open Air-Vorstellungen statt. Den Auftakt macht eine Barockgala der Wiener Akademie.

Mittwoch

19:00 Uhr: Kulturfestival „Sommer Rhapsodie im Garten“

Im Park des GARTENPALAIS Liechtenstein präsentiert heute Miguel Herz-Kestranek sein Lesekabarett „Theater Lachertorten“, gefolgt von Schauspiel #werther mit Marius Zernatto.

20:30 Uhr: Nazanin Aghakhani – „I U N C T U S“

Nazanin Aghakhani, Wienerin mit persisch-russischen Wurzeln, will mit dem von ihr eigens ins Leben gerufenen Orchester “I U N C T U S” nicht nur sich selbst wieder mit weiteren Musikschaffenden verbinden, sondern auch mit den Zuhörenden, mit dem Publikum.

Donnerstag

16:00 Uhr: Hawaii-Fest am Meidlinger Markt: Mojo Blues Band

Hawaii Drinks, Hula Tanz und Liegestühle gibt es am Hawaii-Fest. Tragt euren schönsten Blumen-Lei, um den den Aloha Spirit zu feiern.

18:00 Uhr: Das ORF-Radiofestival von Ö1, Ö3 und FM4

Drei Sender, drei Abende, neun Acts und heute startet das ORF-Radiofestival mit Alma, Folkshilfe und Mavi Phoenix.

19:00 Uhr: Opening – Peter Jellitsch: Artifacts of the Future

Collectors Agenda lädt zur Vernissage „Artifacts of the Future“.

19:00 Uhr: Wohnzimmer Sessions No2 Anna Maria Schnabl und Nnoa

Anna Maria Schnabl und Nnoa singen Austropop-Hits und Neo-Soul/RnB Kompositionen im Caspar.

