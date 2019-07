STADTBEKANNT Grätzlblatt 2 / 2019

Bunte Wiener Sommerlektüre

Als perfekte Lektüre für heiße Sommertage gibt es von STADTBEKANNT das neue Grätzlblatt mit einer Vielzahl an Tipps, wie du den Sommer in Wien am besten verbringen kannst!

Sommerzeit in Wien

Wien hat auch im Sommer viel zu bieten und das neue Grätzlblatt zeigt euch, was es hier während der Sommermonate so alles zu erleben gibt! Ob die besten Frühstücks-Hotspots, ausgelassener Badespaß an der Donau und im Gänsehäufel oder ein Streifzug durch die Donaustadt und Ottakring – STADTBEKANNT präsentiert euch die schönsten Sommer-Locations der Stadt! Außerdem könnt ihr im Quiz testen, wie es um euer Wien-Wissen steht und wie viel Mundl eigentlich in euch steckt. Mit einem bunten Mix aus Kultur, Wissen und Unterhaltung ist das Grätzlblatt ein Garant gegen Langeweile!

Große Wienerinnen, große Ereignisse

In dieser Ausgabe portraitiert STADTBEKANNT die große Wienerin Josefine Hawelka und stellt die Frage, was es mit Crowdwork eigentlich auf sich hat. Und nachdem die Abenteuer von Bumsti und Basti nun auf Ibiza ein abruptes Ende gefunden haben, widmet sich STADTBEKANNT dem nächsten politischen Großereignis – der anstehenden Nationalratswahl im Herbst. Wie da wohl die Prognosen stehen?

Keine Tipps mehr verpassen!

Das Grätzlblatt findest du in zahlreichen Geschäften und Lokalen und wenn du durchs ganze Jahr hindurch mit Infos und Tipps rund um Wien versorgt werden möchtest, kannst du es für nur 10.- Euro Portokosten auch abonnieren. Viermal jährlich kommt es dann druckfrisch in deinen Briefkasten und du verpasst keine Ausgabe mehr!

Bestellung unter: info@stadtbekannt.at