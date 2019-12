Heute in Wien: 7.12.2019

Tagestipps für Wien

Zweiter Einkaufsamstag und wir haben viele coole Märkte für euch. Also nichts wie hin und Weihnachtsgeschenke shoppen.

Pizza, Pizza

Belegte Teigfladen soweit das Auge reicht! Heute ist doch der perfekte Tag für italienische Essensfreuden im Pizza Quartier, oder was sagt ihr?

Pizza Quartier

Wo Karmelitermarkt 96, 1020 Wien

Wann 11:00 – 23:30 Uhr

Märktchen im Loft

Disco plus Secondhandmarkt. Das gibt es heute Nachmittag im Loft. Dazu gibt es ein veganes Buffet und diverse Infotables.

Secondhandmärktchen VI

Wo The Loft

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Nicht schon wieder ein Weihnachtsmarkt!

Die Weihnachtsmärkte schießen aus dem Boden wie Pilze, das macht sich Karma Food zu nutzen und wartet mit netten Kleinigkeiten auf, die man zu fairen Preisen erwerben kann.

Nicht schon wieder ein Weihnachtsmarkt!

Wo Karma Food (Neustiftgasse 43)

Wann 10:00 – 21:00 Uhr

Home sweet Home

Mit der Eröffnung von Inc. hat Wien endlich einen Ort wo jeder willkommen ist der sein Herz an Rap, Hip Hop & RnB verloren hat.

Inc. – The Opening

Wo Inc.

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Komm und Kauf

Glühwein, Musik, Snacks und viele bunte Kleider. Beim Dunkelweis Pop up kann man heute für wenig Geld viel kaufen, denn es heißt -25% auf Alles.

Dunkelweis Pop up

Wo Akkonplatz 4, 1150 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr