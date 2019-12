Heute in Wien: 6.12.2019

Tagestipps für Wien

„Lasst uns froh und munter sein…“ an diesem Nikolotag gibt es in Wien einiges zu erleben. Egal ob Winter- und Flohmärkte oder eine musikalische Reise im fluc, für jeden ist etwas dabei.



Else mit G

Wer gerne in ungewöhnlichem Ambiente isst der kommt ins Cafe Else. Hier kann man sich an Pieroggi oder Schinken-Käse gütlich tun und dabei einer schrägen Musik-Mischung lauschen.

Cafe Else

Wo Heinestraße 36, 1020 Wien

Wann 17:00 – 1:00 Uhr

Ihr Kinderlein kommet…

Im Semperdepot ist heute Wintermarkt. Hier kann man sich an künstlerischen Meisterwerken weiden und sich mit dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk eindecken. Dazu gibt es Live-Musik.

Akademie Wintermarkt 2019

Wo Semperdepot

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Fashion Flohmarkt

Wer noch ein günstiges Weihnachts-Outfit braucht, der pilgert heute in die Lindengasse. Hier kann man beim Flohmarkt wahre Schnäppchen finden.

Fashion Flohmarkt

Wo Lindengasse 1+7

Wann 14:00 Uhr

Weihnachten in Afrika

Der etwas andere Weihnachtsmarkt ist heute im Forum Mozartplatz. Der richtige Ort für alle, die sich für afrikanische Stoffe und Kunstschnitzereien begeistern.

4. Afrikanischer Weihnachtsmarkt

Wo Forum Mozartplatz – Raum für Wirtschaft und Kultur

Wann 18:00 Uhr

Mehr als Musik

Im fluc gibt es an diesem Freitag wieder coole Sounds. Diesmal nimmt uns Journey to Tarab auf ihre Reise mit und sorgt für ein musikalisches Spektakel.

3 YRS Journey to Tarab

Wo fluc + fluc wanne

Wann 22:00 – 6:00 Uhr