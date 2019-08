Heute in Wien: 23.8.2019

Tagestipps für Wien

Heute kann man den Ostbahn Kurti besuchen, ein Wohnzimmerkonzert anhören, sich in Sachen Kunst weiterbilden, noch einmal ein Kino am Dach erleben oder bei der Salztorbrücke sanften Klängen lauschen.

Fusion-Tapas mit Asia-Einschlag

Kreative asiatische Küche. Vorerst nur bis Jahresende kann man hier interessante Speisen probieren und seinen Gaumen verwöhnen lassen.

Kikko Ba

Wo Schleifmühlgasse 8, 1040 Wien

Wann 17:00 – 23:30 Uhr

Klassentreffen 2019

Kurt Ostbahn und seine Musikerfreunde kommen auf die Kaiserwiese und geben ein Open Air Konzert. Das kann nur ein leiwander Abend werden.

Kurt Ostbahn „Klassentreffen 2019“

Wo Kaiserwiese

Wann 20:00 Uhr

Wohnzimmerkonzert

Zwei Musiker, ein Wohnzimmer. Rauhofer und Malicek berühren uns mit ihren Liedern und Gitarrenklängen.

Wohnzimmerkonzert: Rauhofer & Malicek

Wo read!!ing room

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Neues im Kevin Space

Im Kevin Space ist eine neue Ausstellung. Sehr puristisch und kühl präsentiert sich „open the door close the window“. Ein Geheimtipp für alle LiebhaberInnen der etwas anderen Kunst.

Finissage Parastu Gharabaghi „open the door close the window“

Wo Kevin Space

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

The Boy I Used To Be

Sanfte Töne am Donaukanal. Philipp Timmelmayers präsentiert seine ausdrucksstarken, dynamischen und melancholischen Songs.

Gratis Radsommer Konzert – The Boy I Used To Be

Wo Salztorbrücke

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Green Book

1962. Der Italo-Amerikaner Tony wird Fahrer für einen schwulen afroamerikanischen Pianisten und begleitet ihn durch seine Tour in den Südstaaten. Die Gegensätze könnten nicht größer sein und ein interessanter Roadtrip beginnt.

Green Book – Eine Besondere Freundschaft

Wo Kino Am Dach

Wann 20:30 – 22:30 Uhr