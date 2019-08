Heute in Wien: 24.8.2019

Tagestipps für Wien

Ein Ausflug nach Stammersdorf, Veganmania auf der Donauinsel, Equality Rave am Maria-Theresien Platz, chinesische Malerei oder eine Party im Grillx. Heute gibt es Programm von früh bis spät.

Stella am Naschmarkt

Frisch und knackig, multikulti-Küche, Käse passend zum Wein, wohlfühlen und wunschlos glücklich sein – unter diesem Credo arbeitet man im Stella.

Wo Naschmarkt 1, 1060 Wien

Wann 8:00 – 23:00 Uhr

Das andere Donauinselfest

Die Veganmania ist wieder auf der Donauinsel. Es gibt Musik, Streetfood und Standln. Alle VeganerInnen und Nicht-VeganerInnen sind willkommen und dürfen es sich gut gehen lassen.

Wo Donauinsel

Wann 12:00 Uhr

Equality Rave

Ein Rave für die Gleichberechtigung von Frauen. Durch Künstlerinnen aus der elektronischen Musikszene wird das Statement untermauert.

Wo Maria-Theresien-Platz

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Weintage in Stammersdorf

In Stammersdorf sind wieder Weintage. Es gibt, no na, Wein, Essen und auch ein nettes Rahmenprogramm für Jung und Alt. Also schwingt euch in den 31er und fahrt „aufs Land“.

Wo Stammersdorfer Hauptstraße

Wann 14:00 Uhr

EUmeetsChina

Ein Kreativ-Workshop mit traditioneller chinesischer Malerei von Mag. Yun Wang in Zusammenarbeit mit JEF.at sowie Europe Direct Wien.

Wo Lassingleithnerplatz, 1020 Wien

Wann 14:00 – 16:30 Uhr

All Night Long

Heute ist wieder coole und einzigartige Musik angesagt. Im Grillx wird die Nacht zum Tag und es darf getanzt werden.

Wo Grillx

Wann 22:00 – 4:00 Uhr