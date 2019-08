Heute in Wien: 22.8.2019

Tagestipps für Wien

Heute dreht sich alles um alte Filme, Sport am Rathausplatz, Flohmarkt und die Medienrunde. An diesem Donnerstag ist in Wien einiges los.



Heute wird es scharf

Ob feurige Tacos, saftige Enchiladas oder erfrischende Guacamole, wer aromatische Küche schätzt, wird sich hier wohlfühlen.

Taqueria Los Mexikas

Wo Lange Gasse 12, 1080 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Pop-up und Flohmarkt

Kommt und kauft The Slow Label Kleidung. Wer lieber nachhaltig shoppen will, der geht zum Flohmarkt mit Second-Hand Ware.

The Slow Label Pop-up + Flohmarkt

Wo Kirchengasse 24, 1070 Wien

Wann 9:00 Uhr

Vom Rathausplatz zum Sportplatz

Heute kann man sich am Rathausplatz austoben. Es warten zahlreiche Sportarten und jeder darf sie ausprobieren. Es wird auch keine Ausrüstung benötigt, einfach hinkommen und Spaß haben.

Kick Off – Sport.Platz Wien

Wo Rathausplatz

Wann 17:00 – 19:00 Uhr

Aufmacher – Die Medienrunde

Dalia Ahmed erzählt von ihrem Werdegang und was sie am Radiomachen so liebt. Im Fokus stehen schwarze, weibliches DJs und Musikproduzentinnen.

Wer nimmt Musikjournalismus ernst?

Wo Café Trabant

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Ein Hoch auf den Stummfilm

In die alten Zeiten eintauchen und einen Stummfilm schauen. Das geht heute am Columbusplatz. Dazu gibt es neu arrangierte elektronische Live-Musik.

STUMM & LAUT

Wo Columbusplatz

Wann 20:00 Uhr

Das freie Ausspucken ist behördlich verboten

Bezirksinspektor Pokorny wurde aus Wien in die Provinz versetzt. Mit dem angeblichen Selbstmord eines jungen Mannes bekommt er wieder eine Aufgabe und macht, wie der Film schon sagt, kurzen Prozess.

GemeindebauKINO: Kurzer Prozess

Wo Karl Seitz Hof

Wann 20:00 – 22:00 Uhr