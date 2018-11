Heute in Wien: 20.11.2018

Tagestipps für Wien

Ob PopUp Shopping, Live-Konzert oder gratis Tauch-Schnupperstunde – der Dienstag wird vielfältig!

Suppe

Wärmend von innen und richtig, richtig lecker – Lust auf Suppe von der Suppenwirtschaft?

Suppenwirtschaft

Wo Servitengasse 6, 1090 Wien

Wann 11:30 – 16:00 Uhr

PopUp

Die liebe Bloggerin Dariadaria ist bei We Bandits mit ihrer Dariadéh-Kollektion zu Gast. Das Pop Up läuft bis zum 21. November!

Dariadéh x We Bandits Pop Up Store

Wo WE BANDITS, NEUBAUGASSE 36 / 1st FLOOR, 1070 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Flohmarkt!

Ein Flohmarkt der besonderen Sorte erwartet euch beim ehemaligen Club 28. Zur Auswahl steht: Ein Snowboard, Rollschuhe, Marmorbrunnen, Ventilator, … – was will man mehr?

Flohmarkt im Garten des ehem Club 28

Wo Sportcafe, Felberstrasse / Rustensteg 1, 1150 Wien

Wann 14:00 – 17:00 Uhr

Tauchen

Ihr wolltet immer schon mal abtauchen und unter Wasser atmen? Bei 5 Star Divers im 22. könnt ihr heute Schnuppertauchen!

Schnuppertauchen mit den 5 Star Divers

Wo Seastar-Tauchsport Wien, Rudolf Hausner Gasse 13, 1220 Wien

Wann 18:45 – 21:00 Uhr

Geschichte

Franz Bernert geht der Brigittenauer Baugeschichte zur Gründerzeit auf den Grund – es wir spannend – garantiert!

Franz Bernert | Gründerzeit Brigittenau

Wo Aktionsradius Wien, Gaußplatz 11, 1200 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Konzert

Irgendetwas zwischen Jazz, Punk, Drum’n’Bass und Hip Hop – das ist PRAQ! Heute Abend im Fania Live!

PRAQ Live / Fania Live

Wo Fanialive

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Sport

Seit 11. September wird im Schloss Neugebäude jeden Dienstag Sport betrieben. Ob Body-Mix oder Wirbelsäulengymnastik – ihr entscheidet!

Sport im Schloss Neugebäude

Wo Schloss Neugebäude, Otmar-Brix-Gasse 1 (verlängerte Meidlgasse), 1110 Simmering

Wann 17:30 – 20:00 Uhr