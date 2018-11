Heute in Wien: 21.11.2018

Tagestipps für Wien

Schon wieder die halbe Woche um – und immer noch so viel zu erleben. Von der Lesung zur Ausstellung zum leckeren Abendessen zur Open Stage mit Varietékünstlern. Schönen Mittwoch!

Abendessen

Charmant, gemütlich – im ALMA vereinen sich alpine mit maritimen Genüssen. Ab 16:00 Uhr ist geöffnet. Mahlzeit!

ALMA Gastrothèque

Wo Große Neugasse 31, 1040 Wien

Wann 16:00 – 24:00 Uhr

Ausstellung

Fotoausstellung, Lesung, offener Raum – im WUK erfährt ihr heute „Wie Man Leben Soll“!

Wie Man Leben Soll / Ausstellung x Lesung

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Lesung

Barbara Rieger stellt heute Abend ihr packendes Buch „Bis ans Ende, Marie“ vor – gemütliche Atmosphäre und eine mitreißende Geschichte erwarten euch!

Bis ans Ende, Marie – Buchpräsentation

Wo Buch im Beisl, AU, Brunnengasse 76, 1160 Ottakring

Wann 20:00 – 21:00 Uhr

Open Stage

In der Eden Bar ist heute die Bühne für Varieté Künstler, Pantomimen, Sänger, Musiker, Zauberer und Talente offen – hinkommen, ansehen, genießen!

Open Stage Night #24

Wo Eden Bar, Liliengasse 2, 1010 Wien

Wann 19:30 – 00:30 Uhr

Ideencafé

Ihr habt Ideen oder wollt euch einfach austauschen? Beim UnternehmerInnen Café werden Themen wie Nachhaltigkeit und Geschäftsideen diskutiert – tauscht euch aus – ab 15:30 Uhr geht’s los!

2. Tomorrow UnternehmerInnen Café

Wo Forum Tomorrow, Isbarygasse 16, 1140 Wien

Wann 15:30 – 18:30 Uhr

Auf’s Herz hören

„Tu das, was dein Herz dir sagt“ So einfach ist das oft gar nicht! Wie man am besten auf sich selbst hört, könnt ihr heute bei den Pioneers of Change lernen!

Offener Pioneers Community Abend

Wo Markhof, Markhofgasse 19, 1030 Wien

Wann 18:00 – 21:30 Uhr