THIS HUMAN WORLD Filmfestival

Internationales Filmfestival der Menschenrechte

Auch dieses Jahr findet wieder das This Human World-Festival statt. An zwölf Tagen könnt ihr nationale und internationale Filme und Diskussionen genießen. Beginn ist der 29. November 2018.

Jubiläumsjahr 2018

Seit 2008 findet das Filmfestival nun schon in Wien statt. Und seit 2008 erfreuen wir uns an einer wunderbaren Auswahl an Filmen, die unter die Haut gehen, die Missstände aufzeigen, die zum Nachdenken anregen und sich dafür einsetzen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Schritt für Schritt. This Human World leistet ein wichtige Beitrag zur Bewusstseinsbildung über Menschenrechte und auch deren Achtung oder Missachtung.

Der Name ist Programm

Die Filmauswahl geschieht in Zusammenarbeit mit ExpertInnen, KuratorInnen, NGOs und Partnerfestivals sowie dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. In fünf Wiener Kinos (Gartenbaukino, Stadtkino im Künstlerhaus, Filmcasino, Top Kino und Schikaneder) sowie der Brunnenpassage und dem Stand129 (Kunst‐ und Kulturraum der Caritas Wien) könnt ihr an die 100 Spiel‐, Dokumentar‐ und Kurzfilmen genießen. Daneben erwarten euch ein spannendes Rahmenprogramm in Form von Workshops, Masterclasses und Diskussionen.

Eröffnung(-sfilm)

Die Eröffnungsveranstaltung findet statt am 29. November 2018 im Gartenbaukino statt. Gezeigt wird der Dokumentationsfilm AMAL. Er handelt von einem furchtlosen 11-jährigen Mädchen, das völlig auf sich alleine gestellt und als Junge verkleidet an den Protesten des Arabischen Frühlings am Tahrir-Platz in Kairo teilnimmt. Sechs Jahre lang begleiten die Filmemacher das Mädchen auf ihrer Suche nach Identität, Sexualität und ihrem Platz in einer Gesellschaft, die noch immer in patriarchalen Vorstellungen verharrt.

Alles auf einen Blick

THIS HUMAN WORLF Filmfestival

Tickets (https://ntry.at/shop/thishumanworld)

7,50 Euro regulär

6,50 Euro ermäßigt

Wo Gartenbaukino, Stadtkino im Künstlerhaus, Filmcasino, Top Kino und Schikaneder

Wann 29. November – 10. Dezember 2018

ERÖFFNUNGSFILM

AMAL

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann Do 29. November 2018 20:00 Uhr