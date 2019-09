Heute in Wien: 2.9.2019

Tagestipps für Wien

Popkultur-Quiz, Tauschparty, Aufsperrfest und marokkanische Speisen. Es ist Montag und wer eine Ablenkung vom Arbeitstag braucht, der kann sich hier bedienen.

Uriges Beisl

Die Speisekarte ist klassisch wienerisch, es gibt Schnitzel, Beuschel, Schweinsbraten, Gulaschsuppe oder Sacherwürstel. Dazu ein Spritzer und das Menü ist perfekt.

Bernard Stüberl

Wo Bernardgasse 12, 1070 Wien

Wann 10:00 – 23:00 Uhr

Marokko im Harvest Cafe

Salaheddine Najah, präsentiert ein paar Tage lang eine kleine Auswahl von Speisen aus seiner Heimat Marokko. Also kommt, esst und habt Spaß.

Friends Cooking at Harvest Cafe

Wo Harvest Café-Bistrot

Wann 14:00 Uhr

Tausch-Rausch

Getauscht wird mit 1 : 1. Man bringt ein Stück und bekommst ein Stück. Bei der Annahme gibt es kein Limit, bringt so viel ihr tragen könnt!

Tauschparty

Wo Greenpeace Team Wien

Wann 15:00 – 20:00 Uhr

Aufsperrfest

Der Machatchek und Freunde spielen Erlesenes aus dem Programm „Dunkelschwarze Lieder“.

Aufsperrfest

Wo Kabarett Niedermair

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Das muss man wissen

Das Popkultur-Quiz im Jetzt erwartet alle die sich in der Welt der Promis und Co. auskennen. Es warten Ruhm, Preise und Getränke auf euch.

You have to remember this!

Wo Jetzt

Wann 19:30 – 22:00 Uhr