Heute in Wien: 16.8.2019

Tagestipps für Wien

Get the Party started! Mit diesen Worten wird heute das Wochenende eingeläutet und mit vier Konzerten, einem Kirtag und einem Open Air Film geht das auch ganz einfach. Ein Hoch auf alle NachtschwärmerInnen.

Gepflegt ins Dilirium

Eine gute Auswahl an verschiedenen Craftbieren bietet das Dilirium Café. Dazu noch einen Burger und der Abend ist gelungen. Und rosa Elefanten kann man hier auch ohne einen Rausch sehen.

Dilirium Cafe

Wo Kurrentgasse 12, 1010 Wien

Wann 11:00 – 2:00 Uhr

Raving Iran

Die beiden Künstler Anoosh und Arash träumen davon, in Europa ihre Musik zu machen, und erhalten eine Einladung zu einem renommierten Festival in Zürich. Nun müssen sie sich entscheiden, ob sie eine Karriere in Europa starten oder in den Iran zurückkehren wollen.

Sommerkino: Raving Iran

Wo ARENA SOMMERKINO

Wann 20:00 – 23:30 Uhr

Everybody dance now!

Zum 13. Mal findet heuer das zweitgrößte Gratis Open Air Festival Wiens statt. Das Line Up kann sich sehen lassen, gestartet wird mit Helmut Rhode um 13:00 Uhr und den Abschluss macht Conchita Wurst.

Hafen Open Air 2019

Wo Alberner Hafen

Wann 13:00 Uhr

Heute ist Kirtag

Hüpft ins Dirndl und die Lederhose und macht euch auf zum Neustifter Kirtag.Wie jedes Jahr gibt es Standln, Musik, Wein und gutes Essen. Perfekt um das Wochenende einzuläuten.

Neustifter Kirtag 2019

Wo Neustift am Walde

Wann 14:00 Uhr

Elektro aus Island

GusGus gelten als eine der meist gefragtesten, elektronischen Acts aus Island. Heute erfüllen sie unsere schöne Stadt mit ihren Beats. Das wird ein Abend wie er im Buche steht.

GusGus – presented by UAF

Wo Grelle Forelle

Wann 18:00 – 23:55 Uhr

Sunshine Reggae

Im Fluc heißt es heute BBQ mit Spareribs und Hendl mit Reis, Bohnen, Salat und schmackhaften Drinks. Dazu verwöhnen die DJs mit entspannenden Raggea-Klängen. Perfekt für einen chilligen Abend.

Selecta´s Choice – A Night of Reggae & Jamaican BBQ Flavours

Wo fluc + fluc wanne

Wann 18:00 – 4:00 Uhr

Tanz dich glücklich

Musik, Musik, Musik. Auf zwei Floors darf getanzt werden. Beim Sommerfest im Werk steht gute Laune an oberster Stelle. Also kommt und tanzt, nur keine Müdigkeit vorschützen!

Das Werk Sommerfest

Wo Das Werk Wien

Wann 23:00 Uhr