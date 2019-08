Heute in Wien: 15.8.2019

Tagestipps für Wien

Es ist Feiertag und wer noch ein paar Programmpunkte braucht, kann sich hier bedienen. Filmpremiere, Erinnerungen an Woodstock, Theatervorstellung, russisches Konzert oder Kunst-Workshop. Da findet jeder was.

At eight

„Von Früh bis Spät“ lautet das Motto im at eight. Hier kann man rund um die Uhr vorzüglich und in luxuriösem Ambiente speisen. Perfekt um den Tag mal etwas dekadenter zu verbringen.

at eight

Wo Kärntner Ring 8, 1010 Wien

Wann 6:30 – 22:30 Uhr

Zeichnen Zeichnen Zeichnen

Zahlreiche Workshop bietet Hotel Butterfly im Rahmen der Artist Residence an. Den Start macht heute „Zeichnen Zeichnen Zeichnen“. Jeder ist willkommen.

Artist in Residence in der Erbsenfabrik: Hotel Butterfly

Wo Die Turnhalle

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wiener Woodstock

Heute vor 50 Jahren fand das legendäre Woodstock Festival statt. Dem zu Ehren gibt es im 10 Bezirk 3 Tage lang Music & Peace.

50 Jahre Woodstock

Wo Alaudagasse 42, 1100 Wien

Wann 17:00 Uhr

Es war einmal…

Der neue Tarantino Film ist endlich im Kino und wartet darauf gesehen zu werden. Also schnell Tickets für den Premieren-Tag sichern.

Once Upon A Time In Hollywood

Wo Gartenbaukino

Wann 17:15 Uhr

Dobranotch

Russische Lieder, Gypsy und Balkan. Eine temporeiche Musik, die mitreißt und von der Reiseerfahrung der Truppen inspiriert ist.

Dobranotch (RU) im Theater am Spittelberg

Wo Theater am Spittelberg

Wann 19:30 – 22:00 Uhr14

Kunst-Komödie

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ – ein Gemälde, drei Männer, drei Meinungen und ein großer Streit der die Freundschaft auf die Probe stellt.

KUNST

Wo Wiener Volksliedwerk

Wann 20:00 – 21:30 Uhr