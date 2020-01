Heute in Wien: 16.1.2020

Tagestipps für Wien

Heute erzählt die Messe Wien von paradisischen Inseln und flotten Autos, das Urania Kino lässt uns ans Essen denken und einen Einblick in die schönen Künste gibt es auch.



Cocktailabend

Gute Cocktails gibts in Ottakring im Beimir. Wer sich also heute schon genüsslich aufs Wochenende einstellen will, ist hier genau richtig.

Beimir

Wo Speckbachergasse 47, 1160 Wien

Wann 19:00 – 1:00 Uhr

Urlaubsfeeling

„Schatz, wohin fahren wir auf Urlaub?“ – diese Frage stellen sich bereits viele von uns und um einen Überblick über mögliche Reiseziele zu bekommen wird die Ferien-Messe besucht.

Ferien-Messe Wien 2020

Wo Messe Wien

Wann 10:00 Uhr

Vienna Autoshow

„Schatz, ich geh daweil Autos schaun.“ – die Antwort auf obige Frage, wenn die Urlaubsplanung nicht ganz so wichtig erscheint. Die Vienna Autoshow lockt mit den neuesten Trends, von Flitzer bis hin zu Familienwagen.

Vienna Autoshow 2020

Wo Messe Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Opening

Etwas für das Auge gibt es beim Opening in Georg Kargl Fine Arts. Kunst wohin man blickt, ob sie auch erschwinglich ist, ist eine andere Geschichte. Aber anschauen lohnt sich.

Opening

Wo Georg Kargl Fine Arts

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Anders Essen

Im Urania Kino stehen drei Familien auf dem Prüfstand, die versuchen ihr Essverhalten zu ändern und mehr auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu achten. Ein interessantes Experiment, das13 unsere Augen etwas mehr öffnen soll.

Anders Essen – Das Experiment Premiere in Wien

Wo Urania Kino

Wann 20:15 Uhr