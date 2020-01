Heute in Wien: 17.1.2020

Tagestipps für Wien

Wieder Freitag! Es locken einzigartige Fotografien, ein cooles Konzert, hippe Djs und eine Neueröffnung.



Breakfast Time

Den letzten Arbeitstag sollte man mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen. Wer genau nach so einem sucht, der wird im Figar fündig werden, denn dort erwartet euch eine vielfältige Frühstücksauswahl.

Figar 1040

Wo Schleifmühlgasse 7, 1040 Wien

Wann 9:00 – 16:00 Uhr

Grand Opening

Am Hauptbahnhof gibt es ab heute einen neuen Place to be. Die boulderbar öffnet ihre Pforten und erwartet zahlreiche Gäste.

Opening boulderbar Hauptbahnhof

Wo boulderbar Hauptbahnhof

Wann 16:00 – 23:00 Uhr#

Flavour

Hip hop, Disco, House spielt es heute im Mon Ami. Alle Geschmacksrichtungen der Musikwelt an einem Abend. Einfach kommen und hören.

Flavour at Mon Ami

Wo Mon Ami

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

ART. Smashed into pieces

Andrea Plesnitzer präsentiert ihre Fotografien und bei einem Glas Wein plaudert die Künstlerin auch gerne aus dem Nähkästchen.

ART. Smashed into pieces

Wo Spektakel

Wann 19:00 – 23:30 Uhr

Garasch

Zuerst ein Konzert von Salzmanns feine Hefte, dann werden 3 Kurzfilme präsentiert. Das lockt ganz Wien ins Schubert Theater.

Garasch – Konzert, CD- und Kurzfilmpräsentation

Wo Schubert Theater Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr