Heute in Wien: 15.1.2020

Tagestipps für Wien

Mitte der Woche und die Stadt verwöhnt uns mit Afterwork-Drinks, einer Lesung, einer Führung durchs Landesgericht und mit Klaus Maria Brandauer.



Ramen

Das Lokal in der Lerchenfelder Straße serviert Ramen in Hülle und Fülle. Es wird viel Wert auf Tradition gelegt und so schmeckt es auch.

Oreno Ramen

Wo Lerchenfelder Str. 74, 1070 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Afterwork

Work-Life-Balance oder in diesem Fall eher Work-Wine-Balance. Im Cavalluccio wird auf den dritten Tag der Woche angestoßen. Damen erhalten ein Glas Prosecco gratis, juhu!

Afterwork im Cavalluccio

Wo Cavalluccio da Tommaso

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Zeitreise

Heute gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Geschichte der österreichischen Strafjustiz. Besichtigt können der ehemalige Hinrichtungsraum und der Große Schwurgerichtssaal werden.

Führung durch das Graue Haus

Wo Landesgericht für Strafsachen Wien

Wann 18:30 – 21:30 Uhr

Retrospektive

17x Klaus Maria Brandauer. Von ihm kann man eigentlich nicht genug bekommen. Ein österreichischer Ausnahmekünstler, der es bis nach Hollywood geschafft, aber seine Liebe zum Theater niemals vergessen hat.

Klaus Maria Brandauer | Retrospektive

Wo ATELIER A

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Klubzwang

Lust auf etwas Sprachkunst? Dann bietet sich die Lesung im Kultur Cafe Kriemhild an. Es wird geschrieben, gelesen und zugehört.

Klubzwang / Lesung der Sprachkunst

Wo Kultur Cafe Kriemhild

Wann 19:30 – 23:00 Uhr