Heute in Wien: 15.9.2019

Tagestipps für Wien

Sonntag, Zeit für: den Rote Nasen Lauf im Prater, ein Performance-Festival, Comic & Film Börse, eine Vernissage, ein Straßenfest und für der Frage „Ist Prostitution Kunst?“.



Wildes Frühstück

Sonntags Frühstück gefällig? Im Gasthaus Wild kann man bis 12:30 in den Tag starten. Es gibt die klassischen Frühstückvarianten und Hand aufs Herz, wer braucht schon mehr?

Gasthaus Wild

Wo Radetzkyplatz 1, 1030 Wien

Wann 10:00 – 24:00 Uhr

Rote Nasen Lauf

Laufen für den guten Zweck. Beim Rote Nasen Lauf kann man ein Lächeln auf viele Gesichter zaubern. Es gibt doch nichts schöneres. Und wer nicht läuft, der kommt einfach so in den Prater zum anfeuern.

ROTE NASEN LAUF Wien

Wo Prater Hauptallee, 1020 Wien

Wann 9:00 Uhr

Comic & Film Börse

Alle Fans von Comics, Filmen und Co. sind heute in der Längenfeldgasse anzutreffen. Denn auf der Börse kann man so manches Schnäppchen finden.

Comic & Film Börse

Wo Berufsschule Längenfeldgasse

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Russisch-österreichisches Straßenfest

Die Russische Botschaft in Österreich lädt zum Straßenfest. Es gibt Auftritte, Führungen durch die russisch-orthodoxe Kirche und vieles mehr.

Russisch-österreichisches Straßenfest

Wo Jauresgasse

Wann 12:00 – 19:30 Uhr

Purrr!

Ein eintägiges Performance-Festival, das die vielfältige Existenz, kulturellen Praktiken und Begehren von queeren fem/femme-Identitäten ins Rampenlicht rückt.

Purrr!_Femme!-ance! Queer Femininities in Action

Wo Otto Wagner Spital, Pavillon 22 und Pavillon W

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Junge Künstler

„Ich bin ein Faultier“ ist Bernhard Drexler’s erste Austellung, die er seiner Lebensgefährtin Flora Prohaska widmet, da sie ihm diese zu seinem 30. Geburtstag ermöglichte.

„Ich bin ein Faultier“

Wo Galerie Sandpeck

Wann 19:00 Uhr

Ist das Kunst?

Der Salon Souterrain beleuchtet die Kunst und Prostitution aus verschiedenen Blickwinkeln: Prostitution als Kunst, Prostitution als Thema in der Kunst und Kunst von Prostituierten.

Salon Souterrain – Art & Prostitution Part II

Wo Flex Cafe

Wann 20:00 – 21:00 Uhr