Heute in Wien: 14.9.2019

Tagestipps für Wien

Samstag in Wien. Heute kann man den ganzen Tag draußen verbringen. Egal ob am Streetlife Festival, bei der Fiesta Mecicana, beim Vintage Pop Up oder beim Fest Schräg. Wer am Abend noch nicht ausgepowert ist, der geht zu Erwyn oder Cockney Rejects.



Gusto auf Thai

Pumpui ist ein Thai, der Spaß macht. Die Gegend ist kulinarisches Neuland, das bunte Interieur ist fröhlich und die klassischen thailändischen Speisen auf den Porzellan-Papptellern sind erfrischend, leicht scharf und unkompliziert.

Pumpui

Wo Obere Weißgerberstraße 16, 1030 Wien

Wann 12:00 – 21:30 Uhr

Raus auf die Straße

Die Babenberger- und Mariahilfer Straße werden heute zum größten Wohnzimmer der Stadt. Es gibt viele Live-Acts, Straßenkunst und einen großen Street Food Market. Also nichts wie hin.

Streetlife Festival 2019

Wo Babenbergerstraße, 1010 Wien

Wann 10:00 Uhr

Schräges Fest

Fest schräg, wird auf der Lerchenfelderstraße gefeiert. Marktstände rund um Kunst, Design und Handwerk laden alle BesucherInnen zum vorbeischauen ein.

Lerchenfeld fest schräg

Wo Ceija-Stojka-Platz

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Vintage für Alle

Stöbert durch Vintagekleidung der vergangenen Jahrzehnte. Von bekannten Sport so wie Luxusmarken der 70er, 80er, 90er und 00er Jahre! Verpflegung gibt es mit Drinks und Hot Dogs.

Vintage Secondhand Pop-Up Market

Wo theunderdogbar

Wann 12:00 – 19:00 Uhr

Cockney Rejects

Nach 18 Jahren kommen Rocket Rejects wieder nach Wien. Das darf man nicht verpassen, also schnell noch Tickets sichern und auf einen geilen Abend freuen.

Cockney Rejects live in Vienna

Wo REPLUGGED

Wann 12:00 Uhr

Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana …

… weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst! Und Recht hat er, der Rex Gildo! Am Mexikoplatz wird heute das Lied zum Leben erweckt und alle feiern mit.

Fiesta Mexicana am Mexikoplatz

Wo Mexikoplatz

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Bluegrass in Wien

Als Bluegrassband stehen Erwyn für amerikanische Volksmusik mit einer Dosis Blues. Sie zeigen wie selbstverständlich neue Musik sein kann.

Erwyn im Café Mocca

Wo Café Mocca Wien

Wann 21:00 Uhr