Heute in Wien: 14.6.2019

Tagestipps für Wien

Songs von Dylan, fesche Feste, ein leuchtendes Licht am Wiener Himmel und ein Hauch vom Balkan. Der Freitag erstrahlt in allen Farben des Regenbogens.

Cafe Schuhmeier

Seit September 2018 strahlt ein neues Licht in Ottakring – nicht umsonst ist die Edison Lampe das Logo des Cafés am Schuhmeierplatz. Hier kann mein bei Burgern, Salaten, Wein und Co. entspannen und sich einfach hip fühlen.

Schuhmeier

Wo Schuhmeierplatz 17-18, 1160 Wien

Wann 8:00 – 24:00 Uhr

Karneval des Regenbogens

Ausgelassene Stimmung, bunte Kostüme und tanzende Menschen. Doch es ist nicht Karneval in Rio, sondern Pride Carnival in Wien.

Pride Carnival – Vienna 2019

Wo Rathausplatz

Wann 17:00 Uhr

Bock auf ein Schnäppchen

Auf Schnäppchenjagd für den guten Zweck und danach noch Techno-Soli-Party mit BLUB. Darauf hat man wirklich Bock, echt jetzt!

Bock auf ein Schnäppchen

Wo fluc + fluc wanne

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Fesch bleibt Fesch

Der Fesch’markt hält wieder Einzug in den heiligen Hallen der Ottakringer Brauerei und erfreut mit feschen Designern und ihren noch fescheren Produkten.

Fesch’markt Wien #18

Wo Ottakringer Brauerei

Wann 14:00 Uhr

Stuwertrubel

Trubel im Stuwerviertel. Das Fest lockt mit Kinderprogramm, Wellness-Lounge, verschiedenen Kreativ-Workshops und zahlreichen Bühnenshows.

Stuwertrubel – das Stuwerviertel feiert

Wo Vorgartenmarkt Wien

Wann 15:00 – 22:00 Uhr

Ein Fest für ein Fest

Seit 1946 gibt es das Volksstimmefest, jetzt muss Unterstützung her. Damit das traditionsreichste Volksfest Wiens weiter bestehen kann, sollen im Rahmen des Soli-Festes Spenden gesammelt werden.

Soli-Fest für das Volksstimmefest 2019

Wo Cafe 7Stern

Wann 15:00 – 20:00 Uhr

Hot Music Market

Das Sommerfest am Meidlinger Markt sorgt für gutes Essen, Live-Musik und Lebensfreude. Bei Minicun, Pleskavica und Co. wird ausgelassen zu Batala, Vila Madalena und Hotel Balkan getanzt.

Hot music market

Wo Meidlinger Markt

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

MALLY spielt DYLAN

Die Blues-Legende aus dem Süden Österreichs kommt nach Wien und verwöhnt diesmal mit Songs von Bob Dylan. Man darf also gespannt sein und die Ohren spitzen.

Wien.Musik präsentiert: MALLY spielt DYLAN

Wo Rote Bar

Wann 22:00 – 1:00 Uhr