Bock auf ein Schnäppchen?

Dann nichts wie hin zum STADTBEKANNT Flohmarkt! Der Erlös geht zu 100% an das Flüchtlingsprojekt Ute Bock.

Stöbern, wühlen, schauen und einkaufen macht bekanntermaßen glücklich – besonders aber dann, wenn es einem guten Zweck dient! Am 14.6.2019 von 14:00 bis 20:00 Uhr veranstalten STADTBEKANNT und das Flüchtlingsprojekt Ute Bock im Fluc einen Flohmarkt, wie ihn Wien noch nicht gesehen hat. Wer nach dem Flohmarkt noch genügend Energie hat, sollte sich auch die Techno-Soli-Party im Anschluss nicht entgehen lassen: BLUB wird das Fluc so richtig zum Abtanzen bringen!

Was macht der Verein Ute Bock?

Seit 2002 kümmert sich der von Ute Bock (1946-2018) gegründete gemeinnützige Verein in Wien um junge Flüchtlinge aus aller Welt. Engagierte Mitarbeiter und Ehrenamtliche unterstützen sie bei der Wohnungs- und Jobsuche, beim Lernen, bei Behördenwegen und im täglichen Leben. Um sich zu finanzieren, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Aus diesem Grund organisiert man immer wieder coole Projekte wie Bock auf Kultur, Bock auf Punsch, oder eben – diesmal in Zusammenarbeit mit STADTBEKANNT – Bock auf ein Schnäppchen. Die Erlöse fließen 1:1 in das Flüchtlingsprojekt Ute Bock.

Wem wird geholfen?

Der Verein Ute Bock handelt nach dem Grundsatz, dass jeder Mensch, unabhängig von Herkunft, Asylstatus, Geschlecht oder Bildungsgrad, ein würdiges Leben verdient hat. Dies beinhaltet neben Unterkunft, Nahrung und medizinischer Versorgung auch die Chance auf Bildung und die Chance auf Integration und ein echtes Miteinander von Einheimischen und Neuankömmlingen. In nunmehr rund 17 Jahren hat man bereits vielen jungen Menschen und Familien helfen können.

Alles auf einen Blick

Bock auf ein Schnäppchen?

STADTBEKANNT Flohmarkt

14.6.2019 von 14:00 bis 20:00 Uhr

Fluc

Praterstern 5

1020 Wien