Heute in Wien: 14.1.2019

Tagestipps für Wien

Montag Morgen, kein Sorgen,… oder so. Wir machen uns jedenfalls keine und genießen einen Wrap im Fuxi und sind heute ansonsten politisch interessiert oder machen Seife. Auch nett.



Ausgefuchst

Schnelles, gesundes Mittagsessen in Bio gibt es bei Fuxi and the Food, einem kleinen, feinen Lokal in der Währingerstraße.

Fuxi and the Food

Wo Währingerstraße 154, 1180 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Seife machen

Hier werden die abgefahrensten Seifen gemischt, die Omas Gästeklo je gesehen hat! Mit ein bisschen Chemie lässt sich wahre Magie mischen.

Seifengiessen 2019

Wo Atelier2bArts, Linzerstraße 403/II, 1140 Wien

Wann 15:15 – 17:15 Uhr

Politik zum Anhören

Eine von Robert Misik kuratierte Veranstaltung zum Thema der politisch verlassenen Regionen. Es spricht unter anderem der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje.

Rückkehr zu den politisch Verlassenen

Wo Kreisky Forum für Internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Vernissage

Martin Rohsmann eröffnet seine dem Künstler Erwin Aljukic gewidmete Ausstellung im Kunstraum Wien Mitte.

Bilder ohne Worte – gewidmet dem Künstler Erwin Aljukic

Wo Kunstraum Wien Mitte, Invalidenstraße 15, 1030 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Propagandamusik oder nicht?

Zweimal wird Schönbergs „Ode to Napoleon Buonaparte“ aufgeführt, einmal als politischer Appell und einmal als musikalische Introspektion.

Appell und Seelenschau

Wo Arnold Schönberg Center, Zaunergasse 1-3, 1030 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr