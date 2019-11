Heute in Wien: 11.11.2019

Tagestipps für Wien

Klassische Musik, selbstgenähte Unikate und Diskussionen über den Klimaschutz. Heute kann man entweder entspannen oder sich in Rage reden.



Stiftskeller

Ab in den Keller – dort ist es urig, traditionell und auf jeden Fall ganz besonders gemütlich! Der Melker Stiftskeller im ersten Bezirk bietet sich an!

Melker Stiftskeller

Wo Schottengasse 3, 1010 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Selbstgenäht

Seit 11 Jahren surrt bei ninas needles die Nähmaschine. Das wird heute mit 11% Rabatt auf alle fertigen Einzelstücke gefeiert.

ninas needles feiert 11 jähriges Jubiläum

Wo ninas needles

Wann 11:00 – 19:30 Uhr

Klimaschutz

Beim heutigen FutureTalk teilen Fachexperten ihr Wissen und laden zur Diskussion über Klima und Umwelt ein.

1. FutureTalk: Fridays for Future x VHS

Wo Veranstaltungszentrum Mariahilf

Wann 18:30 – 21:00 Uhr

Der vergessene Komponist

Ein Abend ganz im Zeichen von Klarinette, Violoncello und Klavier.

Konzert im Gedenken an die Novemberpogrome 1938

Wo Amtshaus Wieden

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

In Es-Dur

Es-Dur steht heute im Mittelpunkt. Die minimalistische Tonart wird viel zu selten ins Rampenlicht gerückt, dabei steht sie den anderen um nichts nach.

Minimal Night Music. In Es-Dur: The Rest is Noise

Wo Spiegelsaal Im Bockkeller

Wann 21:00 – 22:00 Uhr