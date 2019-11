Heute in Wien: 10.11.2019

Tagestipps für Wien

Lesungen in der Donau Lounge, Buchpräsentation mit anschließendem Film, Schnäppchenjagd durch Wien. Was soll man an einem Sonntag auch sonst machen?



Zu Gast bei Hofe

Wiener Kaffeehausküche, bunte Torten, schmackhafte Frühstücksvariationen und alles ist glutenfrei. Das finden wir super.

Grüner Salon

Wo Hirschengasse 8, 1060 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Gesprächsstoff

Die Donau Lounge präsentiert 4 Tage lang prominente AutorInnen und Lesungen über wichtige Themen. Heute geben sich Martin Pollack und Mircea Cărtărescu die Ehre.

Donau Lounge

Wo Messe

Wann 12:00 Uhr

Nachbar’s Schätze

Mode und Lifestyle Schnäppchen findet man heute im nachBar. Also kommt und shoppt

Flohmarkt Wien – Nachbar’s Schätze 2.0

Wo nachBar

Wann 13:00 – 18:00 Uhr

Buch & Film

Helmut Weihsmann präsentiert die Neuauflage seines Buches „Das rote Wien“. Passend dazu gibt es den Stummfilm „Mister Pim’s Trip to Europe“. Der Abend kann sich sehen lassen.

Das rote Wien: Filmvorführung und Buchpräsentation

Wo Filmcasino

Wann 13:00 – 16:00 Uhr

Ein Hoch auf den Flohmarkt

Im Viola kann man heute frohlocken und glücklich mit neu erworbener Gewandung oder Tand von dannen schreiten.

Stöberei und Nascherei

Wo Viola.Wien

Wann 14:00 – 19:00 Uhr