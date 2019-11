Heute in Wien: 9.11.2019

Tagestipps für Wien

Neben Fotomesse und Kunstsammlung leben wir heute ganz nach dem Motto: „Glück ist wie ein Flohmarkt, auf dem du unter all den vielen Dingen das passende Schnäppchen findest.“

One Pot

Warm oder kalt, vegan oder mit Fleisch, süß oder salzig, aus Italien oder Thailand. Hauptsache es kommt aus einem Topf.

Fresh One Pot Kitchen

Wo Wipplingerstraße 1, 1010 Wien

Wann 11:00 – 15:00 Uhr

Flohmarkt mit Stil

Im Designo gibt es keinen Krempel, sondern wahre Designer-Schätze und da Flohmarkt ist, sind sie auch noch zu wirklich günstigen Preisen zu haben.

Flohmarkt

Wo Designo

Wann 8:00 – 14:00 Uhr

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Die größte Fotomesse erfreut alle Besucher mit atemberaubenden Bildern von Natur, Reisen, Emotionen und was sich sonst noch mit einer Linse einfangen lässt. Kommt und staunt.

Photo+Adventure Wien 2019

Wo Messeplatz

Wann 9:00 Uhr

Flohmarkt und Pizza

Auch im WUK gibt es wieder einen Flohmarkt. Wer also noch auf der Suche nach Schnäppchen ist und sich zusätzlich mit Kaffee, Dolci und Pizza verwöhnen will der ist hier genau richtig.

Flohmarkt in der PIZZA MARI

Wo WUK

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Kleidertausch

Bring deine alte, aber noch schöne, Kleidung und tausche sie mit anderen. So bringt man frischen Wind in den Kleiderschrank ohne sich in Unkosten zu stürzen.

Kleidertausch ‚Wiener Wäsch‘ am Badeschiff

Wo Badeschiff Wien

Wann 11:00 – 13:00 Uhr

ART&ANTIQUE

In der Hofburg lässt man sich von den schönen Seiten des Lebens beeindrucken und verliert sich in Kunst und Design.

ART&ANTIQUE Hofburg Vienna 2019

Wo HOFBURG Vienna

Wann 11:00 – 19:00 Uhr