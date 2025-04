Brunnen im Siebensternviertel

Wasserspeier, Wasserspiele und Wasserfontänen

Wenn der Brunnen plätschert, spritzt und sprudelt, steigt die Laune. Aus diesem Grund haben wir Augen und Ohren offen gehalten und die wenigen (dafür aber umso interessanteren) Brunnen des Siebensternviertels ausfindig gemacht …

Augustinbrunnen

„Oh, du lieber Augustin, alles ist hin!”, lautet eine Liedzeile über den berühmten Wiener Volkssänger, der betrunken samt Dudelsack in eine Pestgrube torkelte, dort seinen Rausch ausschlief und schließlich unbeschadet wieder herausstieg. Dem lieben Augustin ist der Brunnen am Augustinplatz gewidmet. Um die Figur des Dudelsackspielers befindet sich ein kleines rundes Wasserbecken, in dem sich oft Spatzen und Tauben suhlen; rings um den Brunnen stehen gemütliche Bankerl. Notiz am Rande: Es wird erzählt, dass der gemächlich plätschernde Brunnen bei Festen einst zeitweise mit Wein betrieben wurde. Das könnte man doch wieder einführen!

Augustinplatz

Kreuzung Neustiftgasse / Kellermanngasse

1070 Wien

Springbrunnen im Weghuberpark

Mitten im größten Park des 7. Bezirks liegt er, eingerahmt von einer quadratischen Fläche, vier Bankerln und grünem Rasen: der schlichte wie liebenswerte Springbrunnen Weghuberpark. Elegant spritzt er Fontäne um Fontäne in die Luft, und wenn die Sonne scheint, kann man ihre Reflexionen auf dem Wasserbecken tanzen sehen. Tipp: Eis kaufen, in den Park setzen, Springbrunnen beobachten. Das entspannt enorm – trotz Verkehrslärm nebenan.

Springbrunnen

Weghuberpark

1070 Wien

Zierbrunnen St. Ulrichs-Platz

Ein gusseisernes Kleinod von einem Brunnen – man könnte es schon fast als Brünnlein bezeichnen – befindet sich auf dem Vorplatz der Kirche St. Ulrich. Der Zierbrunnen mit einer mittigen Säule spuckt aus zwei maskenhaften Gesichtern Wasser in separate Becken. Schöpfer des Brunnens ist übrigens kein Geringerer als Anton Dominik von Feldkorn. Von ihm stammen auch die Reiterstandbilder von Prinz Eugen und Erzherzog Karl am Heldenplatz oder der berühmte Löwe von Aspern.

St.-Ulrichs-Platz

Gegenüber Neustiftgasse 22

1070 Wien