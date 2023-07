Wie Sie sicher und angenehm mit dem Auto durch Ungarn fahren

Ungarn ist ein wunderschönes Land und eine beliebte Touristenattraktion im Herzen Europas. Die beste Art und Weise, um Ungarn zu erkunden, ist mit dem Auto zu fahren. Aber bevor Sie losfahren, müssen Sie ein paar Dinge wissen, um sicher und angenehm durch das Land zu reisen. In diesem Blogbeitrag werde ich Ihnen einige wertvolle Tipps geben, wie Sie mit dem Auto durch Ungarn fahren können.

Verkehrsregeln in Ungarn

Es ist immer wichtig, sich vor dem Fahren im Ausland über die Verkehrsregeln zu informieren. Für Ungarn gelten ähnliche Verkehrsregeln wie in anderen europäischen Ländern. Sie sollten vor allem auf Verkehrszeichen achten und darauf, dass Sie immer auf der rechten Seite der Straße fahren sollten. Auch die Geschwindigkeit sollte man nicht überschreiten, da das in Ungarn streng geahndet wird.

In Ungarn gibt es viele Autobahnen und Schnellstraßen, die durch Mautgebühren belegt sind. Für in Ungarn zugelassene Fahrzeuge gibt es eine elektronische Vignette, die man in Tankstellen und Kiosken kaufen kann. Falls Sie aus einem anderen EU-Land kommen, haben Sie die Möglichkeit, eine E-Vignette über das Internet bei https://mautgebuhren.de/vignette-ungarn/ zu kaufen. Aber Achtung: Ohne eine gültige Vignette kann eine hohe Strafe anfallen.

Tankstellen

Während Ihrer Autofahrt durch Ungarn, werden Sie viele Tankstellen entlang der Straßen finden. Es ist zu empfehlen, dass man beim Tanken Bargeld mitbringt, da nicht alle Tankstellen Kontaktlose Zahlungen akzeptieren.

Verkehrsproblemen

Während der Hauptverkehrszeiten können Sie in Budapest und anderen großen Städten auf Verkehrsprobleme stoßen. Sie sollten sich deshalb auf längere Fahrzeiten einstellen. Aber keine Sorge, das Autofahren in Ungarn ist generell sicher und angenehm.

Empfehlungen

Wir empfehlen, immer ein GPS-Navigationsgerät oder eine Anwendung auf Ihrem Handy zu haben, um die beste Route zu finden. Sie können auch in Restaurants und Cafés anhalten, um die lokale Küche zu genießen. Auch ein bisschen Abenteuer kann interessant sein, wie zum Beispiel eine Fahrt durch die sonnenblumenreichen Felder in Szeged, die Besichtigung ungarischer Weingüter in Tokaj oder das Entdecken der fränkischen Architektur in Eger.

Sicherheit

Das Wichtigste ist, sicher auf den Straßen von Ungarn unterwegs zu sein. Vergessen Sie nicht, in jeder Situation vorsichtig zu sein und aufmerksam zu bleiben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ländlichen Gegenden unterwegs sind, da Tiere auf der Straße laufen können. Auch bei Regen oder Schneefall sollten Sie vorsichtig fahren. Das Fahren unter Einfluss von Alkohol ist strengstens verboten und es herrschen strenge Strafen, wenn Sie gegen diese Regel verstoßen.

Besondere Orten

Ungarn bietet viele großartige Orte, die Sie mit Ihrem Auto erreichen können. Einige der berühmtesten Orte sind das Schloss in Eger, das Balatonmeer, die Thermalbäder in Heviz und die ungarische Hauptstadt Budapest. Die Autofahrt zu diesen Orten ist immer ein Erlebnis.

Insgesamt ist es sicher und einfach, mit dem Auto durch Ungarn zu fahren. Aber Sie sollten trotzdem immer vorsichtig sein und sich an die Verkehrsregeln halten. Achten Sie auch darauf, rechtzeitig eine gültige Vignette zu erwerben, um eine hohe Strafe zu vermeiden. Auf Ihrer Autofahrt können Sie viele wunderschöne Orte erleben und die Schönheit Ungarns genießen.

