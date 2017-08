Hotel Orient (c) STADTBEKANNT

Zimmerbuchung auf Zeit

Kurz ein Hotelzimmer für eine schnelle Nummer zu finden ist gar nicht so einfach. Oder vielleicht wollt ihr euren Partner überraschen und plant ein paar besonders erotische Stunden? Wir haben für euch die schönsten Stundenhotels in Wien ausfindig gemacht!

Hotel Orient

Der Klassiker unter Wiens Stundenhotels. Schon zu Kaisers Zeiten gingen hier die vornehmen Herren und Damen ein und aus um dem (verbotenen) Liebesspiel nachzugehen. Auch heute ist das Hotel Orient für besondere Anlässe noch beliebt und es stehen sechs Themenzimmer zur Auswahl. Ob samtig in der Kaisersuite, golden-verrucht im “Amethyst” oder inklusive Marmorbadewanne im “1001 Nacht”. Die Zimmerpreise bewegen sich zwischen 60,- und 95,- Euro für 3 Stunden. Berühmt ist das Orient außerdem für die Bar im Erdgeschoß. Und um absolute Diskretion zu wahren, sind Fotos im Hotel gänzlich unerlaubt und das Frühstück wird bei der Buchung für eine ganze Nacht direkt ans Bett ins Zimmer geliefert!

Hotel Orient

Tiefer Graben 30

1010 Wien

Liebeshotel Wien

Direkt an der Urania gelegen befindet sich das Liebeshotel Urania Wien. Die Auswahl an Zimmern ist immens und jedes einzelne ist kunstvoll eingerichtet. Man kann sich für ein Relaxzimmer oder ein Designzimmer entscheiden, wobei ersteres mit Whirlpool und weiteren Annehmlichkeiten ausgestattet ist. Die Aufmachung der Zimmer reicht von prunkvoll über modern bis hin zu thematisch gestaltet. Für 3 Stunden im Designzimmer zahlt man 65,- Euro, das Relaxzimmer kommt auf 79,-. Natürlich kann man die Zimmer auch ganz gewöhnlich pro Nacht inklusive Frühstück buchen!

Liebeshotel Wien

Obere Weißgerberstraße 7

1030

Hotel Goldene Spinne

Einst galt das Hotel Goldene Spinne als das größte Stundenhotel Wiens. Und noch bis in die 1970er Jahre wurden dort hauptsächlich für käufliche Damen und ihre Freier beheimatet. Heute wohnen in dem 3-Sterne Hotel Gäste aus allen Ländern und das Klientel hat sich verschoben. Weil die Goldene Spinne der Tradition treu bleiben wollte und seinem Ruf auch heute noch gerecht werden will, gibt es einige Zimmer, die immer noch erotisches Flair ausstrahlen und Stundenweise gebucht werden können.

Hotel Goldene Spinne

Linke Bahngasse 1a

1030 Wien

dayuse.com

Eine perfekte Möglichkeit um Zimmer stundenweise zu buchen bietet die Seite www.dayuse.at. Hier werden alle möglichen Hotels (ob Luxus oder Economy) für die stundenweise Buchung tagsüber angeboten. Als Alternative zu den oft verrucht anmutenden Unterkünften, die als ‘Stundenhotels’ deklariert sind, eignet sich diese Variante wunderbar!

www.dayuse.com

Weitere Stundenhotels

Abgesehen von den oben genannten Stundenhotels, die wirklich Flair versprühen und für eine romantische Liebesnacht definitiv zu empfehlen sind, gibt es in Wien natürlich auch noch reichlich Angebot an Hotels mit weniger Anspruch auf Stil oder Noblesse. In folgende Stundenhotel geht man wirklich dann, ‘wenn man’s nötig hat’ und die Clubtoilette dann doch nicht ganz gut genug ist.

Bei Gabi’s

Sauberkeit wird groß geschrieben, die Zimmer ähneln aber eher einer umgebauten Wohnung als wirklichen Hotelräumen. Man kann sogar für eine ½ Stunde buchen und eine dritte Person im Zimmer kostet nur 5,- Euro pro Stunde – auch schön.

Bei Gabi’s – Obermüllnerstrasse 17 /4-6, 1020 Wien

Hotel Altmann

Sieht nicht aus wie ein Stundenhotel und ist für Viele auch keines. Wer aber trotzdem Stundenweise buchen möchte, der kann das ebenso tun!

Hotel Altmann – Breitenfurter Straße 515, 1230 Wien

Hotel Weißes Lamm

Nur wenn’s sein muss, denn Ästhetik findet man hier ganz bestimmt nicht.

Hotel Weißes Lamm – Zirkusgasse 17, 1020 Wien

Erotisches Wien

Sex ist in Wien zwar nicht so präsent wie in Amsterdam oder vielleicht in Hamburg, aber zu finden ist er doch überall! Und wer Utensilien für den Liebesakt braucht, sollte in den Wiener Sexshops vorbeischauen. Reizvolle Unterwäsche findet ihr in ausgewählten Dessousgeschäften in Wien und wer ins Pornokino will, der kann das in Wien ebenso tun!

