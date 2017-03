St. Paddy’s Day

Flanagan's Karte Bier (c) STADTBEKANNT Hofinger

St. Patrick’s Day feiern in Wien

Wie jedes Jahr gedenkt man am 17. März nicht nur in Irland dem Heiligen St. Patrick, dem ersten Missionar, der das Christentum nach Irland brachte.

Am 17. März wird in vielen Teilen der Welt alles grün eingefärbt. Das ist uns nicht zuletzt deswegen sympathisch, weil grün die Farbe der Hoffnung, oder wie meine Redaktionskollegin meint, von Rapid Wien ist, sondern auch die von STADTBEKANNT.

St. Patrick’s Day ist in einigen Ländern ein gesetzlich vorgeschriebener Feiertag. Iren wie Bono Vox müssen an diesem Tag nicht zur Arbeit gehen, ebenso wie Leute in Nordirland oder in der kanadischen Provinz Neufundland. Da dieses Jahr der St. Patrick’s Day auf einen Freitag fällt, finden an diesem Tag jede Menge Events statt um diesen tollen und feucht-fröhlichen Tag so richtig zu feiern.

Wir feiern also den Heiligen Patrick! Selbst wenn uns christliche Missionare sonst vielleicht nur bedingt sympathisch oder auch völlig egal sind: heute grünt es so grün, heute wird gefeiert, ge-guinesst, im Namen der Heiligen, einen über den Durst getrunken und wenn wir gut drauf sind, setzen wir uns grüne Hüte auf.

Es lebe der St. Patrick’s Day – aber wo kann man den in Wien am besten feiern?

Der Klassiker: Let’s go the Pub!

Wenige Irish Pubs gibt’s in Wien ja nicht gerade – auch wenn manche ungefähr genauso irisch sind wie Manuel Ortega ein Latino-Sänger und manche sogar eher mit Ö3-Musik als mit irischen Klassikern beschallen. Egal ob Australian, British oder tatsächlich Irish Pub – es gibt kaum ein Pub, das heute nicht eingegrünt wird – also gibt es heute genügend Möglichkeiten! Heiliger Guinness, bete für uns!

Im Irish Pub Four Bells in der Schleifmühlgasse geht’s schon ab 16:00 Uhr los. Während im oberen Teil des Pubs auf regulär irische Art gefeiert wird, gibt’s unten (im Floyd’s, einfach die Treppe runter) DJs! Außerdem erwarten euch diverse Craft Beer Sorten!

Gleich nebenan, im Johnny’s Pub, gibt’s ab 15:00 Uhr Jameson, Guiness, Irish Cider und Co. zu Schnäppchenpreisen. Das könnte für den einen oder anderen, auch trinkfesten Gesellen, in einem dezenten dionysischen Abend enden.

Jetzt alle Irish Pubs aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, jedenfalls ist die Möglichkeit in ein solches zu gehen ein vernünftiger Vorschlag zur Abendgestaltung: einfach rein ins Lieblingspub, „one guinness, mate!“ brüllen und los geht die Feierlichkeit. Einen Überblick über die Irish Pubs in der Inneren Stadt und am Alsergrund hat STADTBEKANNT für euch zusammengestellt. Wohl bekomms!

Wer Lust auf eine etwas größere St. Patrick’s Day Feier hat, sollte zum Paddysfest in die Ottakringer Brauerei schauen. Hier erwarten euch Irish Live-Musik, 4 Floors, eine Silent Disco und ganz viele feierwütige St. Patrick Day Fans!

Privatparty?

Spontan die Wohnung grün ausmalen, Bilder vom heiligen Patrick ausdrucken (wahlweise auch Paddy Kelly, Patrick Dempsey oder Patrick Swayze), ein paar Fässer Guinness kaufen und die eigenen vier Wände in eine irische Feiercommunity verwandeln. Das wäre eine ebenfalls Alternative zum Abend im Pub!

Keine Ausrede!

Da der St. Paddy’s Day dieses Jahr auf einen Freitag fällt und ihr am Wochenende ausschlafen könnt, habt ihr heuer keine Ausrede! Wer samstags doch arbeiten muss, für den wäre ein Absturz jedoch eher ungünstig. Für alljene, die „nur auf ein Bier“ gehen und aus Vernunftgründen nicht mitfeiern können, ein kleiner Trost: die nächsten Tage schmeckt das Guiness im Pub noch genauso gut!

STADTBEKANNT wünscht euch allen einen frohen St. Paddy’s Day, mates!

