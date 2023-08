Der richtige Webauftritt für Wiener Unternehmen

Professionalität und Einzigartigkeit machen sich bemerkbar. Der Webauftritt ist die digitale Visitenkarte jedes Wiener Unternehmens. Um Aufmerksamkeit zu erregen und Kunden zu gewinnen, müssen einige Dinge beachtet und Kompromisse vermieden werden. Doch was zeichnet gute Websites und Webshops aus, worauf achten Besucher?

Warum eine sprechende Domain wichtig ist

Der Domainname leistet einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Webauftritts und damit auch zum Erfolg des Unternehmens. eine aussagekräftige, „sprechende“ Domain sollte die Grundlage bilden. Dazu gehört, dass bereits in der Adresszeile der Hinweis auf das Angebot und die Branche lesbar ist. Sucht ein Kunde einen Elektriker in Wien, klickt er auf eine Seite, deren Adresse darauf hinweist, dass es sich um ein Elektrounternehmen handelt. Um Verwechslungen mit Mitbewerbern auszuschließen und die eigene Marke in den Vordergrund zu stellen, sollte beim Domains kaufen abgewogen werden, ob es sich lohnt, mehrere Domains zu sichern.

Am besten eignen sich Domainnamen, die leicht zu merken sind und bereits einen Hinweis darauf geben, was den Besucher der Website erwartet. Ein Fantasiename oder eine URL ohne erkennbare Branche wird deutlich seltener angeklickt als eine Domain, die die Ausrichtung der Website erkennen lässt. Als lokales Unternehmen mit Sitz in Wien ist es auch hilfreich, den Standort in den Domainnamen aufzunehmen.

Zielgruppenforschung – die Basis für einen gelungenen Webauftritt

Die bereits angesprochene Professionalität in Seitenaufbau, Design und Inhalt macht einen guten Webauftritt aus. Die Seite muss aber natürlich auch auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Kunden, die einen Handwerker in Wien suchen, legen auf andere Dinge Wert als die Zielgruppe, die in Wien schick ausgehen und im Hotel übernachten möchte. Zielgruppenforschung ist daher unerlässlich. Besonders gut etablieren sich Webauftritte von nachhaltigen Unternehmen. Wiener Unternehmen, die erneuerbare Energien nutzen und sich für die Umwelt einsetzen, sollten diese wichtigen Faktoren auf ihrer Website erwähnen.

Damit der Webauftritt auffällt und Interesse weckt, muss er sich am Lebensstil der Zielgruppe orientieren. Wenn ein Wiener Unternehmen junge Menschen ansprechen möchte, die klima- und umweltbewusst leben, dann sollte das schon auf den ersten Blick auf der Startseite erkennbar sein. Vor der Gestaltung einer Website ist es daher wichtig, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen und herauszufinden, was ihr am Herzen liegt.

Am Puls der Zeit: Die Aktualität der Website

Nachrichten von gestern sind heute schon veraltet. Aktuelle Inhalte sind ein Zeichen von Dynamik und kommen auch bei Suchmaschinen gut an. Wird der Webauftritt hingegen einmal erstellt und monatelang nicht verändert, verliert sich das Interesse der Kunden. „Schlafende“ Seiten rutschen im Ranking ab und sind nicht nur für Besucher, sondern auch für den Google-Algorithmus uninteressant. Natürlich gibt es zeitlose Inhalte, die in Form von Blogbeiträgen auch lange nach ihrer Veröffentlichung noch interessant sind. Aktualität bezieht sich also auf Neuigkeiten, an denen die Zielgruppe teilhaben und über die sie informiert werden möchte. Tipp: Auch Webdesign kann veralten. Wer hier „am Ball“ bleibt, sichert sich einen festen Kundenstamm in Wien.

Fazit: Jedes Wiener Unternehmen sollte sich authentisch und zielgruppenorientiert präsentieren. Daher ist es wichtig, vor der Entwicklung der Website zu wissen, was die Zielgruppe will und worauf sie Wert legt. Professionalität, Aktualität und Übersichtlichkeit der Struktur zeichnen eine gute Website aus.