Fit für eine Runde durch Wien?

Bei der geballten Anzahl an Kaffeehäusern sollte man meinen, dass ein Wiener aufgrund des hohen Koffeinkonsums nie zur Ruhe kommt. Doch wach ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit fit. Wer wirklich fit ist, erkundet die wohl schönste Stadt Österreichs zu Fuß oder auf dem Rad. Es gibt wundervolle Strecken, die an interessanten architektonischen Sehenswürdigkeiten oder an einer reizvollen Naturkulisse vorbeiführen. Spaß daran haben jedoch nur die Menschen, die körperlich dazu in der Lage sind.

So gelingt es mit der Fitness

Ein frisches Bad in der Donau, dann aufs Rad hinaus ins Blaue, um bald darauf joggend durch den Prater zu flitzen – aktive Menschen brauchen vor allem Kraft und Ausdauer. Wer mehrere Stunden am Stück Sport treiben möchte, muss zuvor regelmäßig trainieren. Nur dann klappt es auch mit dem Dauerlauf durch das winterliche Wien. Fitnessstudios gibt es in der österreichischen Metropole mehr als genug. Es mangelt somit nicht an den Möglichkeiten, im adäquaten Rahmen unter fachkundiger Aufsicht zu trainieren. Mit dem richtigen Pre Workout Booster kommt der Sportler seinem Ziel in großen Schritten näher. Der Booster enthält neben Kollagen und Vitamin C auch Kreatin. Als Energieträger wird Kreatin zu etwa 95 Prozent in den Muskeln gespeichert und spielt hier eine wichtige Rolle bei der Kontraktion. Kreatin ist insbesondere zu Beginn des Trainings aktiv. Eine gute Versorgung mit diesem Stoff gestaltet das Training effektiver, weil Kreatin die Ermüdung der Muskeln verzögert. Das sorgt für deutlich mehr Power auch beim Sprint. Gleichzeitig verkürzt sich durch die Aufnahme des Boosters die Regenerationszeit. Davon profitieren nicht nur Bodybuilder, sondern vor allem auch Ausdauersportler wie Jogger, Schwimmer und Radfahrer. Kurzum, Kreatin ist ideal für jede Art des Schnellkrafttrainings. Deshalb ist es kein Wunder, dass Kreatin zu den am häufigsten konsumierten Nahrungsergänzungsmitteln zählt. Aufgrund der stark leistungssteigernden Wirkung fordern immer wieder Experten, die Substanz auf die Dopingliste zu setzen. Da Kreatin jedoch kein Steroid ist, sondern ein natürlicher Stoff, den der Körper mit der Nahrung zu sich nimmt und auch selbst produzieren kann, ist gegen die Einnahme nichts einzuwenden. Einer flotten Runde durch das Pötzleinsdorfer Bärlauch-Paradies steht also nichts im Wege.

Klassische Muntermacher

Natürlich kann man nur dann das Beste aus dem Körper herausholen, wenn dieser wirklich bereit dafür ist. Um Spaß am Laufen und Radfahren zu haben, muss man ausgeruht und auch geistig fit sein. Wie bereits erwähnt, hilft hierbei eine Tasse Wiener Kaffee oft sehr gut. Darüber hinaus wecken weitere Muntermacher müde Geister. Manche Sportler schwören zum Beispiel auf ein Glas frisches Wasser mit einem Spritzer Zitronensaft. Aber auch der Kreatin-Booster selbst macht munter, denn er enthält Koffein, eines der besten Mittel gegen Müdigkeit. Die ideale Voraussetzung für ein erholtes Training ist jedoch gesunder Schlaf. Wer lange und tief genug schläft, braucht weder Kaffee noch Cola. Ein- und Durchschlafprobleme sind deshalb für einen Sportler sehr problematisch. Wer am Morgen nicht ausgeruht aus den Federn hüpft, mindert außerdem seine Lebensfreude, denn ein Ausflug durch Wien macht dann nur halb so viel Spaß. Viele Menschen mit Schlafproblemen nehmen deshalb vor der Nachtruhe entspannende Substanzen zu sich. Natürliche Mittel wie Baldrian oder CBD-Öl beruhigen die Nerven und fördern das Ein- und Durchschlafen auf eine sanfte Weise.